Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray ne yaptı?

PFDK tarafından iki maçla cezalandırılan Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray zorlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, PFDK tarafından 2 maç ceza aldı.

PFDK'nın bu cezası sonrası akıllara Fatih Terim'in yedek kulübesinde olmadığı maçlarda Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları geldi.

4 maçta 2 galibiyet

Son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Galatasaray, Fatih Terim'in bu sezon cezalı olduğu 4 maçtan 2'sini kazanabildi. Diğer iki karşılaşmada ise 5 puan puan kaybetti.

Galatasaray son 10 yılda Fatih Terim'in cezalı olduğu 28 maça çıkarken bu karşılaşmaların 15'ini kazanamadı. Fatih Terim ligde Galatasaray'ın oynayacağı Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımının başında olamayacak.

Fatih Terim'den TFF'ye tepki

Cezanın açıklanmasının ardından Fatih Terim sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Başarılı teknik direktör Twitter hesabındaki profil fotoğrafını adalet terazisi ile değiştirerek TFF ve kurullarına mesaj gönderdi.

Terim'in bu hareketinden sonra binlerce Galatasaray taraftarı da profil fotoğrafların da değişikliğe gitti.

Galatasaray bu sezon ne yaptı?

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı - kırmızılılar topladıkları 61 puanla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer aldı.