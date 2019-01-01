Fatih Terim: Bugün bizi herkesin hoş görmesi lazım

Fatih terim Alanyaspor maçının ardından galibiyeti yorumlarken bugünkü oyunun hoş görülmesi gerektiğini belirtti.

'ın 'u 1-0 yendiği maçın ardından tenik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam önemli olan 3 puan almanın altını çizdi;

"Bugün bizi herkesin hoş görmesi lazım. 1-0'dan o kadar çok 1-1 oldu ki, burada kaybedeceğimiz bir puanın bize çok şeye patlayacağı açıktı.

Bence güzel bir maç oldu. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. İyi oynuyorlar. Asıl olan bugün üç puandı, onu da aldığımız için son derece mutluyum.

Haberin devamı aşağıda

Her geçen biraz daha iyi olmamız lazım. İnşallah bunun üstüne koyacağız.

Bir gün kafayı kaldıramadık ki! Şimdi Falcao'yu kendi fiziğine getir. Seri düştü, acaba Taylan orayı halleder mi? Hep bir eksilme oldu. Santrfor oynatıyoruz, santrfor değil. Stoper oynatıyoruz, stoper değil. Tam takım oynadığımızda inanıyorum ki çok daha iyi işler yapacağız.

Adem bu tip sakatlıkları tolere edebilecek bir oyuncumuz. Açıkçası onun da sakatlanmasını istemem."