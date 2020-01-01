Fatih Terim: Bu turu atlamalıydık, bu yüzden biraz tedirgindim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Ziraat Kupası Son 16 Turu rövanş maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda 1-1'lik beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, bu skorla adını çeyrek finale yazdıran sekizinci ve son takım oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İyi bir gidişat içerisindeyiz. Bu turu da atlamalıydık, o yüzden biraz da tedirgindim'' dedi.

VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana olmadığını vurgulayan deneyimli hoca, ''Hakemler konusunda konsensüs sağlamamız lazım. Ofsaytlarda bayraklar geç kalkıyor, sakatlanma riski de var ama hakemler de haklı. Kural böyle sonuçta. Burada mesele futbolu en iyi şekilde yönetebilmek. Hep beraber ama... Herkes hocaya 'VAR'a git' demeye başladı. Futbolda her karar tartışmaya açıktır. Ben VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana değilim. Eski hakemler de bunu yapabilir. Ucu çok açık... Trabzon maçını da seyrettik. Ali Şansalan iyi de bir sezon geçiriyor ama VAR'ın nerede devreye gireceğine hepimiz karar vermeliyiz'' ifadelerini kullandı.