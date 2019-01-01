Fatih Terim: Bizim için acı bir veda oldu

Galatasaray, Avrupa macerasına Paris'te farklı mağlup olarak nokta koyarken, Terim iki takım arasında büyük farklar olduğuna dikkat çekti.

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında PSG'ye 5-0 mağlup olurken, grubu 2 puanla son sırada tamamlayıp, Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, değerlendirmelerde bulundu. İşte Terim'in açıklamaları;

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"Açıkçası bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Ama bazen acı vedalardan önemli hikayeler çıkar."

"Bizden iyiler, bunu kabul edelim. Sıkletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Rakip çok fazla bir takım. Biz de hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Bunu kabul etmemiz lazım."

"Önemli isimler aldınız dediğinizde umarım cisim de aynı olur demiştim. Önümüzde önemli maçlarımız var. O dönemi taraftarımızın yardımıyla bir geçelim hayırlısıyla. Birtakım şeyleri değiştirmezsek sıkıntı olur Galatasaray için. Bugün de yarın da."