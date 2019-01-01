Fatih Terim: Biz adı geçenlerin pek çoğu ile rakip bile değiliz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada Teknik Direktörü Fatih Terim’in Futbol Federasyonu’ndan aldığı tazminatla ilgili söyleyeceklerinin bitmediğini belirtmesinin ardından Fatih Terim, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile daha önce söylediği sözleri hatırlattı.

Terim, videoda "Biz adı geçenlerin pek çoğu ile rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik. Aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Hak yiyenlere ve gecemizi gündüzümüze karıştırıp inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum, zaten çok acı. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı artırmak istemiyorum. Allah, herkese önce vicdan rahatlığı sonra da huzur versin" ifadelerini kullandı.