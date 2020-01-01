Fatih Terim: Benim koltuğumdaki çok az kişi seviye atlayabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü, sarı-kırmızılıları ve futbol gündemini değerlendirdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim merak edilenleri yanıtladı.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle;

"İstikrarlı bir oyun anlayışıyla üst üste 2 maçı bile aynı 11'le oynayamadık. Satranç, dünyada bilinen en stratejik oyunlardan biri kabul edilir. Geçen sene benim koltuğumda olmayı bir strateji oyunu haline getirselerdi, çok az kişi seviye atlayabilirdi.”

Daha fazla takım

"Özellikle bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden, hem zihin, hem de heyecan durur. Belirsizlik ve korku da eklenince iş tabii insani olarak başka noktaya gider.”

"Galatasaray taraftarının kazanılan başarılarda payı çok büyüktür. Son yıllarda toplum sosyolojisinin değişimi, teknolojinin daha çok hayatımıza girmesiyle hayatımıza seyirciler de eklendi. Galatasaray'ın taraftarı seyircisinden daha fazla. Taraftarımız bize itici güç olmaya devam ediyor. En az takımım kadar taraftarlarıma da güveniyorum maça çıkarken."

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'Başkanlık düşüncem yok'

"Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray’ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum. Bu laflarımdan da yakıştırmalar yapılacaktır. Başkanlıkla ilgili soruya cevap vermeden de açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadığını söylemek istiyorum.”

"Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor. Galatasaray'ın en önemli değerlerinden biri, kol kırılır yen içinde kalırdı. Peki kol kazayla mı kırıldı? Bilerek ve isteyerek kırıldıysa, yen içinde kalmamalı, konuşulmalı. Bazı konuları net şekilde konuşma taraftarıyım."

Yeni Ozan Kabaklar çıkar mı?

"Ozan Kabak'ı yetiştiren antrenörüm 2500 ile 4500 lira arası maaş alıyor. 'nin en büyük spor kulübünde çalışıyor ve Ozan'lar yetiştiriyor. Bir de Anadolu'yu düşünürsek, varın halimizi siz düşünün. Çok duyuyorum, 'Hocam Ozan gibi her sene 2-3 genç çıksa akademiden, kulübümüz kurtulur' cevap veriyorum; Ben istemez miyim? Şimdi ben soruyorum size; Sizce satış sonrasında 11 milyon euro’nun yüzde kaçı akademiye yeni oyuncu veya yatırım için aktarılmıştır? Sıfır. Neden? Çünkü o anda ya yeni oyuncu alınması gerekir A Takım için ya maaş ödenmesi gerekir veyahut da borç ödenir. Artık günümüzde altyapı oyuncusu tanımı da değişiyor, her şeyin değiştiği gibi. Genç oyuncu kavramına doğru evriliyoruz. Tabii bazı önemli farklılıklar da var; menajeri, maddi kazancı, sosyal medya, ailesi, etkileşimi gibi konular sadece oyuncunun performansını değil, gelişimini de etkiliyor."

" Yabancı kuralı, alınmış doğru kararlardan biridir"

"Yabancı sayısı değiştiğinde, Avrupa'da Türk oyuncuların daha fazla süre bulabileceğini anladım. Bugün oyuncularımız sadece Türkiye'yi değil, dışarıyı tercih ediyor ve Türk oyuncularımızın takır takır oynadığını görmekten büyük gurur duyuyorum. Bu artacaktır. Yabancı kuralı, alınmış doğru kararlardan biridir. Esasında kural Türk oyuncu kuralıydı, 14 Türk mecburdu. Kim ne kadar Türk oynatırsa, o kadar karşılığını alacaktı, altyapıdan alınan genç de 2 misli karşılık bulacaktı, önemli bir katkısı olacaktı kulüplere."