Fatih Terim: Benfica, Porto'dan daha iyi durumda

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Benfica maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Avrupa Ligi turunu değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, yarın oynanacak Benfica maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi:

"Orada başka eksiklerle mücadele ettik"

"İki Porto maçı bizim Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız çok önemli iki maç. Çok fazla pozisyon bulduğumuz, hatta penaltı kaçırdığımız bir maç. Şu anda Benfica, Porto'dan daha iyi durumda. Ama biz Porto'ya karşı oynadığımız futbolu tekrar edersek tur için iddialı oluruz."

"Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'ydi fakat sadece santrforsuz değil, orada başka eksiklerle de mücadele ettik. Benfica çok ciddi bir takım. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebiliriz. Benfica'yı elersek hedefeye yönelik daha net konuşabiliriz."

"Taraftarın ne istediğini en iyi bilenlerdenim"

"Galatasaray özellikle kendi sahasında seyircisiyle beraber bütünleşip kendi isteklerini rakibe kabul ettirmeyi başaran bir takım. Tabii oyunun gidişatı ne olur bilinmez ama maç öncesi düşüncemiz bu. Saha ve seyirci avantajımızı kullanmak."

"Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Ben Galatasaray taraftarının ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Çünkü bu oyun yapısını 1996-2000 arasında bu takıma yerleştiren ben ve ekibimdi. Galatasaray o günden sonra değişmedi, seyirci de bunu benimsedi."

"Sonuç ne olursa olsun zevk alan ve keyif veren bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Trabzonspor maçında yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz. İstediğiniz oyunu oynatabilmeniz için oyuncu kadrosunun da buna uygun olması gerekiyor. Haziran'dan sonra bunun için gereken süre daha çok olur."