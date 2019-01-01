Fatih Terim: Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG'ye mağlup olmalarına rağmen oynadıkları oyundan memnun olduğunu belirtti.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında evinde ağırladığı 'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Belki bugünü kaybettik ama önümüzdeki günleri kazanmış olabiliriz," diyerek başlayan tecrübeli teknik direktör, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Elbette keşke kaybetmeseydik. Ama bu seviyede bu kadar mücadele, açıkçası beni çok mutlu etti. Gördüğüm kadarıyla Galatasaraylılar da son derece memnun olmuşlar" ifadelerini kullandı.

PSG ve gibi takımlara karşı oynamanın kolay olmadığını belirten Terim, Ama bunlarla oynamanın öz güveni bize ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçlarda yansıyacaktır" yorumunu yaptı.

"Topu yere indirdiğimizde ve hareketli oynadığımızda çok önemli işler yaptık. Golü bulabilirdik. Başka goller de yiyebilirdik," diyen Terim, "PSG'ye göre bazı şeyleri değiştirdik. Doğru karar vermişim. Üçlüyü doğru oynadık. Takım bütünlüğünü doğru sağladık. Ama sonuçta büyük oyunculara karşı oynuyorsunuz. İnanın bana kolay değildi" diyerek sözlerini tamamladı.