Fatih Terim: Belhanda geçen seneki gibi olsa...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oynadığı oyundan memnun olduğunu belirtti.

'la 1-1 berabere kalan 'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle;

"İlk yarıda pozisyon vermedik. Belhanda geçen seneki gibi olsa, devreye çok daha rahat girebilirdik. Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak çok kolay değil. Maalesef çok istememize rağmen kazanamadık, 2 puan kaybettik."

"Bu maçın ikinci yarısı umarım bizim için bir kırılma noktası olacaktır. Skor anlamında değil, oyun anlamında... 2. yarıdaki oyunun karşılığı kazanmak olabilirdi."

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"Sonuçtan memnun değilim ama oyuncularımın yenilgiye karşı refleksinden, reaksiyonundan memnunum."

"Feghouli geçen sezon yıprandı. Sonra Afrika Kupası'na gitti ve sonuna kadar kaldı. Kendisine fazla izin de veremedik. Ocak ayına kadar ondan bazı şeyler bekliyorum. O da oluyor."

"Lemina çıkmasını istemediğim oyunculardan biriydi. Ama bazen birkaç ay takımdan ayrı kalabileceği bir durumu önlem alarak 1 haftaya indirebilirsiniz. Oyundan çıkmak zorunda kaldığı için benden özür diledi, dilemesine de gerek yoktu."