Fatih Terim belgeseli: Netflix'in Terim belgeseli hakkında bilmeniz gereken her şey

68 yaşındaki efsane teknik direktörün belgeseli ne zaman, konusu ne ve hangi platformda izlenecek? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Galatasaray'ın başında geçen dört iz bırakıcı dönem, Fiorentina ile Milan hikayeleri ve milli takım serüveniyle tüm Türkiye'nin merakla dinlediği bir isim Fatih Terim.

Oyuncu kariyerinden teknik direktörlüğe uzanan macerasında futbolun içinde unutulmaz anlara şahit olurken taraftarlara da coşkulu, öfkeli, üzüntülü, mutlu birçok deneyim yaşattı.

Şimdi ise Terim'in hikayesi bir Netflix belgeselinde yeniden hayat bulacak. Peki Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak, hangi platformda izlenebilecek, konusu ne olacak? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Fatih Terim belgeselinin konusu ne olacak?

Netflix'in Terim belgeseli, Galatasaray ile milli takımın eski teknik patronu Fatih Terim'in hayatını anlatacak.

Belgeselin fragmanında da görebileceğimiz gibi, Terim'in anıları hem özel hayatıyla hem de saha içindeki yaşantısıyla ele alınacak.

4 Eylül'de 69. yaşına basacak olan deneyimli antrenörün yaşantısı, "futbolcu, kaptan, hoca, baba ve dede" kimlikleri üzerinden işlenecek. Fatih Terim’in efsaneleşmiş kariyerinde, 1996-2022 yıllarına odaklanılacak.

Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Terim belgeselinin yayın tarihini 23 Ağustos'ta yaptığı duyuruyla açıkladı.

ABD merkezli online dizi ve film platformu, Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül'de yayına gireceğini duyurdu.

Fatih Terim belgeseli nasıl ve nereden izlenecek?

Galatasaray'ın efsane teknik direktörünün belgeseli, Netflix platformundan izlenebilecek.

Netflix aboneleri, bilgisayar, akıllı TV, akıllı telefon ve tablet üzerinden 15 Eylül'de Fatih Terim belgeselini izleyebilecekler.

Fatih Terim ile Netflix ne söyledi?

Netflix, Terim belgeselinin tarihini şu açıklamayla duyurdu: "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Netflix, yıllar içerisinde kişisel yaşamında farklı roller üstlenirken bir yandan da ulusal ve uluslararası futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim’in efsaneleşmiş kariyerinde, 1996-2022 yıllarına odaklanan Terim belgeselinin ilk tanıtım fragmanını ve görsellerini yayınladı."

"Fatih Terim’i bizzat kendisinin anlattığı dört bölümden oluşan belgesel, Türkiye’nin spor alanındaki en önemli figürlerinden birinin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini de gün ışığına çıkarıyor."

"Belgeselin senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor. Yapımcılığını Goya Entertainment’ın gerçekleştirdiği Terim belgeseli, 15 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te."

Fatih Terim ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kolay bir hikâye değil bu. Anılarım, mutluluklarım, inişlerim, çıkışlarım, hüzünlerim, tüm duygularım, hayatım ve benim hikâyem… Beni benimle yaşayanlara hatıra olsun. 15 Eylül’de görüşmek üzere."