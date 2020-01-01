Fatih Terim: Başkanımızın Arda Turan için kullandığı cümleyi ben kullanmam

Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer ihtimali hakkında konuşan Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in Arda hakkındaki sözlerini de değerlendirdi.

'da teknik direktör Fatih Terim, Florya'da yapılan akşam idmanında açıklamalar yaptı.

Terim, Arda Turan transferi ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Tecrübeli teknik direktörün başkan Mustafa Cengiz'in Arda hakkındaki sözlerini de değerlendirdiği açıklamalarının öne çıkan detayları şu şekilde:

"Atak repertuarımızın çoğalması adına Henry Onyekuru bizim için önemli oldu. Marcelo Saracchi takibimizde olan genç bir oyuncu. Biz de o düşünceyle aldık. Yarın İstanbul'a gelecek. Hem bugünü hem yarını kurtaracak isimlerden..."

(Arda Turan hakkında): "Ben açıkçası o cümleyi kullanmam. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken Galatasaray'a para kazandırmışsa o cümleyi kullanmaktan imtina ederdim. Başkanımız o cümleyi kullandı ama ben hiçbir oyuncu için o cümleyi kullanmam."

"Birçok haber yapılıyor, bu haberlerin birçoğu da içeriden çıkıyor... Üzülüyorum, araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 numara giyeceğini bilmiyordum, benden önce bilen var!"

"Mbaye Diagne'nin kadroda olmadığını, dün açıkladıktan sonra öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı ve bulunduğu konum, mukaveledeki şartlar, öyle bir şeyi (geri dönüş) gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz, bu tarihe kadar zamanımız var."

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"Bu sene cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Allah’a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar bizim önümüzde bir şey çıkarırsa ona göre devam ederiz."

"Galatasaray hep ikinci yarıda farklı oldu. Bir defa beraber çalışma imkanımız var. ’ya neredeyse genç takımla gittik. Şimdi haftada üç maç da oynamayacağız. Daha diri bir görüntümüz olacak. maçında nasıl oynamamız gerektiğinden örnekler gördük."

"Steven Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi. Öyle bir şey de şu an yok. 2 Şubat’a kadar her şey olabilir. Bu arada birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız arkadaşlarımızdan ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yollarını ayıracağımız arkadaşlar her zaman oldu, bundan sonra da olacak. Biz böyle yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır."