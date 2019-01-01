Fatih Terim: Babel'in fedakarlıklarını unutmamak lazım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında ’ü ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Sakatlığı bulunan futbolcuların fazlalığından yakınan deneyimli teknik adam, “Falcao’yu zaten biliyorsunuz. Andone, Şener, Luyindama, ve Babel. Babel milli maçtan dizi şiş şekilde döndü. Sağlık ekibimiz dizini tedavi ederken, biz de ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Empati yapmak lazım. Onu bazı şeyler acıtmış olabilir. Kötü oynuyor, yanlış yapıyor ama yaptığı fedakarlıkları da unutmamak lazım. Muslera ise bu maçta oynayabilecek durumda. Belhanda'ya gelecek olursak; bazı seyircilerin yaptığı yanlışı taraftarımız onarabilir. Belhanda'nın yaptığı da yanlış, burada hemfikiriz. Ama ondan önce çenesi kırılıp 2 ay sahalardan uzak kalması gerekirken 15 gün sonra oynayan bir adamdan bahsediyoruz” dedi.

Kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Fatih Terim, “Club Brugge karşısında bir reaksiyonu bekliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle galip gelmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi’nde umduğumuzu bulamadığımız gibi gol de atamadık. Ama yarın bulacağımız gol çok değerli olur. Oyuncularımız yarın çıkıp buyursunlar, atsınlar. Kazanırsak UEFA yolu açılabilir” diye konuştu.

Ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını da belirten Fatih Terim, “Bilyorum ki taraftarlarımız üzüntümü yüzümden, jest ve mimiklerimden anlıyor. Ama ben Galatasaraylıyım, bu üzüntü sebebi değil, mutluluk sebebi. Siz de merak etmeyin, ben buradayım” ifadelerini kullandı.