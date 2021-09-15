Fatih Terim: Avrupa'dan çok teklif aldım, ama Galatasaray sevgisi ağır bastı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maç öncesi Corriere dello Sport'a konuşan Fatih Terim teknik direktörlük görevini hala büyük bir istek ve arzuyla sürdürdüğünü söyledi.

“Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum.”

Maçın favorisi olmadığını belirten Terim, İtalyan futboluna olan hayranlığını dile getirdi.

"Lazio çok güçlü bir rakip. Biz; gençlerden kurulu, kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Favori yok."

"Vedat Muriqi, birçok özelliği olan bir forvet. Güçlü bir sol ayağı var, pozisyon almasını biliyor ve yüzünü kaleye döndüğünde iyi bir bitirici. Adaptasyon dönemi geçirmesi normal, önünde Immobile gibi büyük bir golcü var."

"İtalyan futbolunun aşığıyım. Lazio, Sarri ile büyük hedeflere ulaşabilir. Mourinho, ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Kariyerinin 1000. resmi maçında 100 metreyi ne kadar hızlı koşabildiğini de gösterdi. Serie A, en çok şampiyonluk adayının olduğu lig."

"Avrupa'dan çok teklif aldım"

"Ben, Galatasaray taraftarıyım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa'dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde çok teklif aldım ama Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi."

"İtalya'da daha uzun süre kalabilirdim. Hiçbir pişmanlığım yok. Floransa'ya gittiğimde beni hatırlayan ve takımın oynadığı futbolu hiç unutmayacağını söyleyenler var. Bazen iltifatlar, kupalara göre daha çok anlam taşır. Fiorentina ve Milan'da bu hedefe ulaştık."

'Messi mi Ronaldo mu?' Fatih Terim: "Bir dönemi temsil ediyorlar. Kariyerlerinde farklı yolları tercih ettiler. Messi, evini bıraktı. Ronaldo da geri döndü. Birini seçip diğerini görmezden gelemem."

Altın Top adayını açıkladı

İtalya'nın Avrupa şampiyonluğunda aslan payını teknik direktör Roberto Mancini'ye veren Terim, Altın Top için favorisinin Jorginho olduğunu söyledi.

"Sevgili arkadaşım Roberto (Mancini) oyun mentalitesini yansıtabilmesi sayesinde çok iyi bir takım kurdu. ‘Bu takımın iyi bir oyuncu nesli var’ sözüne ben pek inanmıyorum. Nesilleri, fırsatları, ortamı kendiniz yaratır ve hedefinize ilerlersiniz. Hak ederek kazandı."

"Altın Top ödülünü Jorginho'ya verirdim çünkü 2021'de her şeyi kazandı. Ama bu ödülü ben veriyor olsam, Barella'ya verirdim."

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