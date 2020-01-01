Fatih Terim: Avrupa maçını böyle oynayamazsınız
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 yenilen Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi;
"Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı."
"Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. İdare edilmez böyle maçlarda. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık."