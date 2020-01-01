Fatih Terim: Avrupa maçını böyle oynayamazsınız

Galatasaray teknik direktörü, takımının ikinci yarıdaki oyununu eleştirdi.

UEFA 'nde 'a 2-1 yenilen Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi;

"Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı."

" Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. İdare edilmez böyle maçlarda. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık."