Fatih Terim aradan sonra ilk kez antrenmana çıktı

Başarılı teknik adam, koronavirüsü yendikten sonra ilk kez sahaya indi ve sarı kırmızılı ekibin antrenmanını yönetti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden antrenman Fatih Terim yönetiminde iki ayrı seansta gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda koronavirüse yakalandığını açıklayan Teknik Direktörü Fatih Terim, virüsle olan mücadelesini kazandıktan sonra ilk defa takımının başında antrenmana çıktı.

Fatih Terim, antrenman boyunca maske takmayı ihmal etmedi.

Daha fazla takım

İki çalışma da da oyuncular altışarlı gruplar halinde iki ayrı sahada çalıştı. Koşu antrenmanları sonrası soğuma hareketleriyle idman sona erdi.