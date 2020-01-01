Fatih Terim aradan sonra ilk kez antrenmana çıktı
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AA
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden antrenman Fatih Terim yönetiminde iki ayrı seansta gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz Mart ayının sonunda koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, virüsle olan mücadelesini kazandıktan sonra ilk defa takımının başında antrenmana çıktı.
Fatih Terim, antrenman boyunca maske takmayı ihmal etmedi.
İki çalışma da da oyuncular altışarlı gruplar halinde iki ayrı sahada çalıştı. Koşu antrenmanları sonrası soğuma hareketleriyle idman sona erdi.