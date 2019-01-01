Fatih Terim, Alanyaspor maçından sonra neden röportajlara katılmadı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşun röportajlarına katılmadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşun röportajlarına katılmadı. Terim'in yardımcısı Ümit Davala, hem maç öncesinde hem maç sonrasında beIN Sports'un sorularını cevapladı.

Yapılan açıklamaya göre Terim, karşılaşma öncesinde babasının ağır bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle röportajlara katılmadı.