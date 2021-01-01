Fatih Terim: Alanyaspor karşısında kendi oyun karakterimizin dışına çıktık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrasında 90 dakikayı değerlendirdi.

Takımının ilk yarıdaki oyunundan menun olduğunu ancak ikinci yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Terim, "İlk yarı ne düşündüysek tuttu, kalemizde de fazla pozisyon vermedik. Alanya birkaç tehlike buldu ama ikinci yarı topu daha çok bıraktık onlara. İstem dışı oldu, çok tutamadık topu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü" dedi.

"İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık"

Kendi oyun tarzlarının dışına çıkmaları gereken bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını ifade eden Terim, "Kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda da bazı şeylere mecbur kaldık ama ilk yarıda ikinci bölgeyi daraltıp, orada açık vermek istemedik. Kendimize göre bir stratejimiz vardı" dedi.

"Yaşamak cesurların hakkı"

Karşılaşmanın hakemlerini de eleştiren Terim, "Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka etkilerle, başka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız" ifadelerini kullandı.