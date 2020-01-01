Fatih Terim: "Aklımızda ne yoksa başımıza o geliyor"

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşısında aldıkları yenilgiden ötürü mutsuz olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında 'a 3-1'lik skorla boyun eğen 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Spots'a konuşan deneyimli teknik adam uzun süre 10 kişiyle mücadele etmelerinin kendilerini etkilediğini vurgularken, "65 dakika Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak çok kolay değil. Esasında çok güzel bir maç kaçırdık. O dakikaya kadar gayet iyi oynanan bir maçtı. Maalesef Feghouli kendisinden hiç beklenmedik, aklımızda olmayan bir şekilde oyundan atıldı. Trabzonspor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadıklarına da değinen Terim, şöyle devam etti: "Bazen öyle şeyler vardır ki, hepsi üst üste gelir. Bu sene bazı şeylerin izahı yok. Buradan sevgili taraftarımıza sesleniyorum. Biliyorum ki sevinçlerimiz de hüzünlerimiz kadar derinde. Bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yanaştırmaya çalışacağız. Aklımızda ne yoksa başımıza o geliyor. Olmayan işler üst üste gelebilir, bu sene de öyle oluyor. Çok iyi oynanacak maçta hiç alakası yokken başka bir oyun oynanıyor, Feghouli'nin atılması da çok haklı, söylenecek bir şey yok. Arkadan ayağa basan atılır mıydı atılmaz mıydı bilmiyorum ama bize karşı zaten atılmaz, Cüneyt Çakır yanını gösteriyor."

Daha fazla takım

Kalan haftalarda ligi üst sıralarda tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklarını da belirten Terim, "Biz sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar bize yetişti ve işimiz daha zorlaştı. Ama biz Galatasaray'ız. Olmadık zamanlarda olmadık işler yaparız. Ümit ediyorum her türlü metanet umarım bu senede kalır." diye konuştu.