Fatih Mert: Türk futbolu zarar görmesin diye biz oynamayı kabul ettik

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ilettikleri talebin kabul edilmesinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

2019-20 sezonunu 18. sırada bitiren Ankaragücü, küme düşmenin kaldırılmasından dolayı gelecek sezon da Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Verilen kararın ardından TRT Spor'a konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, taleplerinin dikkate alınmasından dolayı teşekkür etti.

Mert "Düşen bir takım olarak kararlar alınırken konuşmak doğru değildi. Salgın döneminden sonra biz aslında diğer liglerin iptal olduğunu, bizim de fikrimizin bu yönde olduğunu belirtmiştik. Türk futbolu zarar görmesin diye biz oynamayı kabul ettik. Sonrasında oynadık ve düştük, düştükten sonra da talebimizi ilettik ve kabul ettiler. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.