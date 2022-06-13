Fatih Karagümrük'ün 'Baba' filmi temalı Pirlo paylaşımı İtalya'da tepki gördü

Andrea Pirlo'yu teknik direktörlüğe getiren Fatih Karagümrük'ün resmi Twitter hesabında kullandığı fotoğraf eleştiri aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük son olarak Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo'yu teknik direktörlüğe getirdiğini açıklamıştı.

Futbol dünyasında büyük ses getiren bu hamle Türkiye'nin yanı sıra İtalya'da da büyük yankı buldu.

Ancak İtalyan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ve Çizme basını; Fatih Karagümrük'ün Pirlo'yu 'Baba - The Godfather' filminin ünlü karakteri Don Vito Corleone'ye benzetmesini yakışıksız buldu.

Neden tepki gösterdiler?

İtalyan yorumculardan bazıları, dünyaca ünlü İtalyan bir teknik adamın bir mafya babası olarak tasvir edilmesini ırkçılık olarak değerlendirdi.

Kulübün yayınladığı görsel sosyal medyada büyük tepki alırken, bir kullanıcı bunun Türk bir teknik adamın kebap görseliyle tanıtılmasından daha kötü olduğunu söyledi.

Mafya kültürünü ve bunun dünya çapında yarattığı olumsuz imajı ortadan kaldırmak isteyen İtalyanlar, vatandaşlarını mafya ile ilişkilendiren bu tip benzetmelerden rahatsızlık duyuyor.

Basına da yansıdı

La Repubblica gazetesi Andrea Pirlo'nun bir yıllık sözleşmeye imza attığını duyurduğu haberde şu satırlara yer verdi:

"Teknik direktör sosyal medyada Don Vito Corleone olarak gösterildi. Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabında yer alan 'Baba' posterindeki kişi Andrea Pirlo. Türk kulüp yeni teknik direktörünü, İtalyanlar hakkındaki en basmakalıp önyargılardan birine başvurarak, tatsız biçimde tanıttı."

Il Fatto Quotidiano gazetesi ise Don Vito Corleone benzetmesinin İtalyanları öfkelendirdiğine vurgu yaptı.