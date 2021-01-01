Fatih Karagümrük'ten 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Fatih Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Karagümrüklü futbolcular Mevlüt Erdinç, Lucas Castro ve Alassane Ndao'yu "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Yukatel İdarecisi Kaan Şanlıkan, Karagümrük Kaleci Antrenörü Recep Atılgan ve Atakaş Antrenörü İsmail Serbest'in de çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği aktarıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden ve kulüplerinin yanı sıra Kulübü Görevlisi İsmail Tarhanacı ve Giresunspor oyuncuları Mahamadou Diarra ile Michal Nalepa'nın çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği bildirildi.