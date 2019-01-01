Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ı getirdi.

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır 'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de 12 haftada toplandığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

Türkiye'de birçok takımda görev yapan tecrübeli antrenör, son olarak 2019-20 sezonunun ilk dört haftasında TFF 1. Lig takımlarından 'u çalıştırdı.