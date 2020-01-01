Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Lucas Biglia, Avrupa kariyerinde Anderlecht, Milan ve Lazio'da forma giydi.
🔴⚫️🤴🏼#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/SO65jNIGmY— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020
3 sezondur Milan'da oynayan 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Serie A'da 14 kez görev aldı.
Biglia ayrıca, Arjantin Milli Takımı formasını da 58 kez giydi.