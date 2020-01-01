Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi, son olarak Milan forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.

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Lucas Biglia, Avrupa kariyerinde Anderlecht, ve 'da forma giydi.

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3 sezondur Milan'da oynayan 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 'da 14 kez görev aldı.

Biglia ayrıca, Milli Takımı formasını da 58 kez giydi.