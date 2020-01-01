Fatih Karagümrük - Akhisarspor play-off yarı final maçı ne zaman?
Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Bursaspor Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.
Play-off yarı final eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Karşılaşmalar beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.
Karagümrük - Akhisarspor play-off yarı final programı şöyle:
22 Temmuz Çarşamba
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)
26 Temmuz Pazar
21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)