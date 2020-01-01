Fatih Karagümrük - Akhisarspor play-off yarı final maçı ne zaman?

TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı , 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.

Play-off yarı final eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Karşılaşmalar beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

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Karagümrük - Akhisarspor play-off yarı final programı şöyle:

22 Temmuz Çarşamba

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21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz Pazar

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)