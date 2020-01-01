Fatih Karagümrük - Akhisarspor play-off yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Hatayspor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı Adana Demirspor, 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Bursaspor Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.
Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.
Karagümrük - Akhisarspor maçı ne zaman?
Karagümrük - Akhisarspor play-off yarı final programı şöyle:
22 Temmuz Çarşamba
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)
26 Temmuz Pazar
21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
Karagümrük - Akhisarspor maçı hangi kanalda?
İki takım arasında Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karagümrük - Akhisarspor maçının hakemi
İki takım arasında İstanbul'da oynanacak ilk karşılaşamda hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.
Karşılaşmada Bahattin Şimşek VAR hakemi, Çağdaş Altay ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.