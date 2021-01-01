Fatih Karagümrük 2-0 Gaziantep FK: Karagümrük ikinci yarıda güldü

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ndao ile 64. dakikada Borini kaydetti.

Fatih Karagümrük bu sonucun ardından puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep ise 35 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, 24. hafta maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.

15. dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında, müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

36. dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı köşe atışında Ademi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

58. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Balkovec, Borini'yle paslaşarak soldan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Savunmaya da çarpan top, arka direkteki Ndao'nun önüne düştü. Senegalli oyuncu, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

64. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Koray Altınay'ın sağdan ortasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borini'nin şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

83. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Kenan Özer, Roco'yu çalımlayarak şutunu çekti. Kaleci Aykut Özer topu çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.