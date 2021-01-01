Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş: Beşiktaş çok farklı

Siyah Beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip müsabakayı Aboubakar (44'), Mensah (50' ve 70') ile Larin'in (66') attığı gollerle 4-1 kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin tek golünü ise penaltıdan Borini (78') kaydetti.

Lider Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 41'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

Kartal, 21. hafta maçında 'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise 'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.

42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mensah, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası girişinde sol ayağıyla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.

59. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan De Souza'nın vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

64. dakikada Mensah'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Larin'in Rıdvan Yılmaz'a pasıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Rıdvan, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Larin'in vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3.

70. dakikada Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Mensah sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu Aboubakar'a verdi. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu Mensah tamamladı: 0-4.

78. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Rosier'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasına ile oynanan derbi maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak çıktı.

Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal'ı yedek soyundururken, iki futbolcunun yerine Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

Siyah-beyazlı teknik adam yabancı kontenjanı nedeniyle Fabrice N'Sakala ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Güven Yalçın'ı da kadroya almadı.

Sergen Yalçın sarı kart cezasını Galatasaray maçında tamamlayan Welinton'u da yedek soyundurdu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar panelleri dikkati çekti

Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.

Çeşitli bakımlardan geçen Olimpiyat Stadı'nda rüzgarı engellemesi için iki kale arkasına rüzgar panelleri kuruldu.

Beşiktaş 5 yıl sonra Olimpiyat Stadı'na çıktı

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.

Biglia riske edilmedi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Lucas Biglia'yı Beşiktaş karşısında riske etmedi.

Son ana kadar tedavisi devam eden Biglia'nın üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine riske edilmeyerek kadroya alınmadı.