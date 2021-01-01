Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe | Fenerbahçe hayata tutundu

Geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilen, hafta içinde Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yenerek yeniden lider oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu.

Geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilerek liderliği kaybeden, ardından hafta içinde Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Mame Thiam, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sarı-lacivertli takımın bu sezon en golcü oyuncusu olan Senegalli, gol sayısını altıya çıkardı. Thiam bu altı golü de maçların ilk yarılarında kaydetti.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. Başakşehir ile oynana kupa maçında da fileleri havalandıran Enner Valencia, 53. dakikada gelişen atakta topu ağlara yollayarak Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Fatih Karagümrük, 67. dakikada Fabio Borini'nin attığı golle farkı bire inidirdi. 73. dakikada Bertolacci'nin filelere gönderdiği top ise VAR müdahalesiyle ofsayt olarak değerlendirildi.

Kalan sürede Fatih Karagümrük, rakip kalede pozisyon bulmaya çalışsa da skoru değiştirmeyi başaramadı.Fenerbahçe ise sadece 7 şut çektiği maçtan üç puanla ayrılmasını bildi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez 11'de sahaya çıkarken, Marcel Tisserand da beş maç aradan sonra formasına kavuştu.

Bu galibiyetle puanını 51'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve ezeli rakiplerinin oynayacağı karşılaşmalardan gelecek sonuçları beklemeye başladı. Erol Bulut'un öğrencileri önümüzdeki hafta Kadıköy'de Göztepe'yi konuk edecek.

Beşiktaş'a 4-1 yenildikten sonraki ilk mağlubiyetini tadan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar önümüzdeki hafta bir derbi maçına çıkacak ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Maçın önemli dakikaları

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın orta sahadan attığı pasta sağdan topu ceza sahası içine kadar süren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2

57. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda kaleci Altay topu çeldi.

58. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kendi kalesine yöneldi ancak Altay son anda topu kornere gönderdi.

67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Castro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini, arkasındaki rakibe rağmen döndü ve topa sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-2.