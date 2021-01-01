Fatih Akyel'den Galatasaray - Real Madrid finali itirafı: Beni oyuna Hagi aldı

Genç teknik direktör Fatih Akyel, Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa finalinde oyuna nasıl girdiğini anlattı.

2000'de UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, 25 Ağustos 2000 tarihinde Monaco'nun II. Louis Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Süper Kupa finalinde karşılaşmıştı. Sarı - kırmızılılara kupayı kazandıran golün asistini yapan Fatih Akyel, NTV'de açıklamalarda bulundu.

Fatih Akyel neler söyledi?

Mario Jardel'in uzatma dakikalarında attığı golün asistini yapan Fatih Akyel, ceza sahasına gönderdiği topun şut değil orta olduğunu ifade etti.

"Şut değil orta, zaten şut olsa söylerim. Derim şut çektim Jardel ayağını koydu gol oldu ama orta. Aslında ortayı havadan kesmek istedim. Biri dokunursa kendi kalesine gider gibi de düşündüm. Sert bir orta yapmak istedim. Kaleye vurmak istesem zaten benim golcülüğümü biliyorsunuz direkt kaleye gider. Tabi işin şakası bu ama orta yaptım o pozisyonda."

"Beni oyuna Hagi aldı"

Fatih Akyel, Real Madrid karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuştu. Başarılı isim oyuna kendisini Teknik Direktör Lucescu'nun değil, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin aldığını açıkladı.

"Bu maçta çok enteresan birşey var. Beni burda oyuna Lucescu değil, Hagi aldı. Hagi bana geldi kulübede otururken 'Soyun' dedi. İnsanlar bunu duyunca şaşırıyor tabi. Ben de 'hoca bir şey söylemedi nasıl olcak' dedim. O da bana 'Sen soyun söyleyecek şimdi sana' dedi. Hocaya gitti ve beni gösterdi. Rumence konuştular. Sonra hoca yanıma geldi, 'Fatih soyun hemen' dedi.

Fatih hoca döneminde böyle bir şey hiç görmedim ama o gün belki Lucescu ile paylaştığı bir şey olabilir. Ben de açık konuşayım, tecrübeli oyuncumla bir şeyler konuşabilirim. Hagi ondan daha önce geldi Türkiye'ye... O gün de o taraftan biraz pozisyon yemiştik. Başka bir şeyden dolayı değil."

Maçta neler oldu?

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa finalinde 41. dakikada Hakan Ünsal'ın ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem Günter Benkö penaltı noktasını göstermişti. Topun başına gelen Mario Jardel, sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirmişti.

Dakialar 79'u gösterdiğinde ise Avusturyalı hakem bu kez Real Madrid lehine penaltı çaldı ve Raul'un golüyle skora denge geldi. 90 dakika 1-1 sona erdi. Karşılaşma uzatmalara gitti.

102. dakikada Fatih Akyel sağ kanattan topla birlikte çıktı. Sert bir şekilde ceza sahasına gönderdiği topu Brezilyalı yıldız Jardel bir kez daha filelere gönderdi. Bu golle birlikte Galatasaray, Real Madrid'i devirerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.