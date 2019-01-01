Fatih Aksoy: Rıza Çalımbay'ın ismi yukarılarda anılmaya lâyık

Sivasspor'un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, ligin kendileri için iyi gittiğini belirterek, Rıza Çalımbay hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı ekipte çok mutlu olduğunu aktararak, "Şu anda bizim için her şey iyi gidiyor. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar ligi lider götürmek istiyoruz. Bunun sonucunda ne olur bilmiyoruz. Tabii ki güzel hedeflerimiz var. İnşallah ligi ilk 5'te ilk 3'te belki de daha yukarıda bitirebiliriz ama bunu konuşmak için erken. Dün de güzel bir galibiyet aldık. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Sezon başında böyle bir başarı bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine Aksoy, "Rıza hocamız takımın başına geldiği zaman biz de bu başarıyı tahmin ediyorduk. Rıza hocamızın ismi yukarılarda anılmaya lâyık. Biz de takım olarak kamptan bu yana aramızda konuşarak bu sene geçen senenin biraz daha üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bunu da şu an için başarmış görünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Orta sahada oynamasının kendisi için yeni bir mevki olduğunu ifade eden Fatih Aksoy, şunları kaydetti:

"Hocamız maçında beni orada oynatmadan önce bana güvendiğini, burada iyi oynayabileceğini, kendisinin de yıllar önce bu mevkide oynadığını söyledi. O maçta takım arkadaşlarımın yardımıyla öz güvenim arttı. Üç maçtır da daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Nerede eksik olursa, hocamız nerede oynatırsa hem takıma yardımcı olmaya hem de performansımı arttırmaya çalışıyorum. Şu an için güzel gidiyor."