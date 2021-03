Fati, Moriba & Laporta: Barcelona'nın milyarlarını, La Masia nasıl kurtaracak?

Barcelona mali bir krizin eşiğinde olabilir ancak yeni başkan, La Masia sayesinde kulübü kurtaracağına söz veriyor.

Ilaix Moriba neler yaşadığına kendisi de tam olarak inanamadı.

18 yaşındaki futbolcu, Barcelona için ilk golünü daha az kullandığı sol ayağıyla attıktan sonra Lionel Messi onu tebrik etmek için kollarına atladı.

6 Mart'ta Osasuna'da 2-0 aldıkları galibiyetin ardından gözle görülür şekilde şaşkına dönen Moriba, Barca TV'ye , "Bunu asla unutmayacağım" dedi. "Bunu mezara kadar götüreceğim!"

Yine de bu durum yalnız Moriba için özel bir an değildi, Barcelona için de muazzamdı.

Moriba ile Messi'nin neşeli kucaklaşmaları Barça'nın geçmişini, bugününü ve geleceğini simgeliyordu; La Masia ile bir kez bütünleşmiş bir kulübün içgüdüsel bir ifadesi.

Barcelona'nın eskiden nasıl bir kulüp olduğunun hatırlatıcısıydı adeta ve yeniden nasıl bir kulüp olabileceklerinin.

Moriba'nın Pamplona'daki harika gösterisinden sadece 24 saat sonra, Joan Laporta, 2003 ve 2010 yıllarında bu görevi yürütmüş bir isim olarak ikinci kez Barcelona başkanı seçildi.

İtibarının çöküş yaşadığı on yıllık bir süreçten sonra kulübün geleneksel değerlerini geri getirme sözünü vererek kazanmıştı.

UNICEF ile kâr amacı gütmeyen bir forma sponsorluk anlaşmasının yerini Katar Vakfı ile 150 milyon euro tutarında bir anlaşma fiilen aldı.

Santos'un Neymar'ın transferinden para talep ederek yasal işlem başlatması 2014'te Sandro Rosell'in başkanlıktan istifa etmesine neden oldu. Aynı yıl Barça, altyapı oyuncularının transferiyle ilgili yasakla bir darbe daha aldı.

Sosyal medya platformlarındaki tartışmalar, Rosell'in halefi Josep Maria Bartomeu'nun geçen yıl 'BarçaGate' soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla arttı.

Aslında bütün mesele Barça'nın manevi ve mali çöküşünü kendi kendine yaratmasıydı; kendini bütünüyle yiyen bir kulüp vardı.

Laporta ise şimdi temele dönme sözü verdi. Goal 'e seçim yolundayken söylediği gibi, ikinci görevindeki temel ilkeleri ilk dönemiyle aynı olacaktı:

"Cruyff, La Masia, Katalonya, UNICEF ve profesyonel bir organizasyon"

Altyapı şampiyonluğu, çöküş zaferinde önemli bir rol oynadı. Elbette işin içinde bir zorunluluk unsuru var.

Bartomeu'nun beceriksizliği ile Philippe Coutinho, Ousmane Dembele ile Antoine Griezmann'a yaklaşık 400 milyon euro harcayarak kulüp tarihinin en pahalı üç transferinin yapılmasının ardından iflasın eşiğine gelen Barcelona artık transfer pazarında büyük paralar harcayacak güce sahip değil.

La Masia'ya güvenmek bu nedenle çok önemli. Laporta, altyapıyı ne olursa olsun planlarının ayrılmaz bir parçası haline getirebildi.

Unutmayın, Camp Nou'da şimdiye kadar alınan en önemli kararlardan biri olan Pep Guardiola'nın 2008'de teknik direktör olarak atanması onun başarısıydı.

B takımını çalıştıran Pep o dönem yalnızca 37 yaşındaydı ve iyi bir antrenörlük deneyimi de yoktu. Önemli olan kulübün felsefesini kişiselleştirmesiydi. O, La Masia'nın poster çocuğuydu, bu onun ilk başarı öyküsüydü.

Guardiola, 1970'lerde Camp Nou'ya ilk kez 'Toplam Futbol' ilkelerini getiren Johan Cruyff'un öğretilerini benimseyen bir akademide yetişti.

Hollandalı, 1988'de A takım antrenörü olarak geri döndüğünde futbol felsefesini kişileştirdi.

Morbo'ya göre ; Guardiola ile Johan Cruyff'un hikayesi şu şekilde: Cruyff kulüpteki ilk haftasında bir B takımı maçını izlemeye habersiz gitti ve 17 yaşındaki bir orta saha oyuncusunun kusursuz tekniği ile soğukkanlı tavırlarından oldukça etkilendi.

Oyuncunun yanına giderek adını sordu. Antrenör Charly Rexach, ''Guardiola'' diye yanıt verdi, "İyi bir çocuk."

Cruyff derhal genç oyuncunun savunmanın önünde yer almasını istedi. Sadece iki yıl sonra Guardiola, Cruyff'un ''Rüya Takımı''nın pivotu haline gelecekti.

Guardiola yirmi yıl sonra devraldığı koltukta Sergio Busquets ile aynı şeyi yaptı, pahalı yıldızları gönderirken altyapı oyuncularından oluşan bir ekip şekillendirmeye başladı. Sonuç ise muhtemelen görüp görebileceğimiz en büyük ve etkili bir kulüptü.

Ocak 2011'de Lionel Messi, Andres Iniesta ve Xavi, Ballon d'Or oylamasını birinci, ikinci ve üçüncü olarak tamamladılar. Tarihte ise sahneye akademisinden üç oyuncuyu da yerleştiren tek dönem olarak yazıldı.

Ertesi yıl, Guardiola'nın halefi Tito Vilanova bir Levante maçına La Masia'dan 11 oyuncu ile çıktı.

Ancak Vilanova sağlık nedenleriyle 2013 yazında istifa etmek durumunda kaldı ve Nisan 2014'te 45 yaşındayken vefat etti. Onun ölümü kulüpteki herkesi hüsrana uğrattı. La Masia üzerinde de kötü bir etkisi oldu.

Bartomeu ve daha sonra beraber çalıştığı teknik adamlar kulübün altyapısına aynı önemi vermediler ve etki de azaldı.

Messi, 13 yaşında Barça'ya katıldığında takım arkadaşları ona 'Cüce' lakabını taktılar. Eski altyapı oyuncusu Roger Gribet, Goal 'e "12 yaşındayken 1.70 boyundaydım" demişti, "Ama o, 1.50 bile değildi!"

O dönemde Barça, bir oyuncunun fiziğinden çok tekniğine ilgi duyuyordu. Ancak, Bartomeu'nun yönetiminde öncelikler değişti.

La Masia'daki antrenörlük ekibinin eski bir üyesi 2017'de Goal 'e "Kulübün fikirleri önceki dönemlerden farklı." dedi. "La Masia'daki denemelerde şimdi duyduğunuz cümleler, 'Ne yazık! Küçücük' oluyor. Bu dönemde yetenekli değil, güçlü oyuncular arıyorlar"

"Oyunculara rekabet etmeyi, adil olmayı ve sonunda kazanmayı öğrettik. Cruyff her zaman nasıl oynadığımızı sorardı, sonuçları değil."

"Ancak Barça B takımı kazanmak için oynuyor ve bunu gelişme çağında olmayan futbolcularla yapıyorlar, bu gençleri etkili bir şekilde aldatmak."

Öyleyse kulübün akademi oyuncularını kayda değer bir oranda kaybetmeye başlamasına şaşmamalı. Tabii ki göçler, daha büyük sözleşmeler ve La Masia için uzun süredir sorun teşkil eden Premier Lig'de daha fazla oyun süresi vaadinden kaynaklanıyordu.

Gerard Pique ve Cesc Fabregas gençlik dönemlerinde La Masia'dan uzaklaştırıldı, ancak sonunda Barcelona'ya geri döndüler. Son on yılda ise oyuncu ayrılıkları daha sık yaşanmaya başladı.

Örneğin Sergio Canas, 16 yaşında Liverpool'a gitmek için 2013'te ayrıldı. "Futbolun en iyi akademisinde" olduğunu biliyordu ama en tepeye daha kolay bir yol vaadine direnmedi.

Goal'e "Ayrılmadan iki yıl önce, Hector Bellerin ve Jon Toral, Arsenal'a gittiler. Benden iki yaş büyükler ama eskiden La Masia'da birlikteydik, bu yüzden arkadaştık." dedi.

"Gittiklerini görmek, 'Vay canına!' gibi bir his uyandırdı. Eğer Arsenal veya Liverpool'a gidiyorsanız, U17, U18, U19 ve Barca B takımıyla oynamak zorunda değilsiniz, A takıma ulaşabilirsiniz."

"Barcelona'da yolunuz çok uzun. Harika olmadığınız ve her hafta sonu üç gol atmadığınız sürece, çok uzun."

Barça, akademiyi, A takım için süperstarlar üretmek yerine, gelecek vaat eden oyuncuların satışından para kazanmanın bir yolu olarak görmeye başladıkça yol daha da uzadı.

Carles Perez 2020'de Roma'ya satıldığında Mundo Deportivo'ya, "Barça'daki altyapı hakkında çok konuşuyorlar ama sonunda tam tersini yapıyorlar." dedi.

Sonuç olarak bazı gençlerin kaybedildiği (Xavi Simons) ve bazılarının da (Adama Traore) verildiği, benzeri görülmemiş bir yetenek daha kaybı oldu.

En düşük seviyeye ise 17 Nisan 2018'de Barcelona'nın 16 yıldır ilk kez tek bir La Masia oyuncusu dahi olmadan ilk maçına çıkmasıyla ulaşıldı.

Barcelona'nın kimlik kaybı tamamlanmıştı, mesaj açıktı: Akademinin en iyi yetenekleri için Camp Nou'da artık bir fırsat yoktu.

Bojan Krkiç kulübü, "bizi harika bir isim yapan plana ihanet etmekle" suçlarken La Masia mezunu arkadaşı Gerard Deulofeu ise Barcelona'da altyapı sektörünün rakip kulüplere göre oldukça gerisinde kaldığını söyledi.

Laporta ilk olarak 2015'te çürümeyi durdurmaya çalıştı ancak başkanlık seçimlerinde Messi'nin dehası üzerine kurulan üçlü zafer Neymar ve Luis Suarez imzalarıyla Bartomeu'ya yenildi.

Ancak Laporta kulübün kurtarılması gerektiğine inanıyordu.

Goal 'e 2017'de "Barça için başka bir model olduğunu göstermek adına çıkan seslere rağmen ayağa kalktım" dedi. "Katar sponsorluğu içermeyen, La Masia'yı yok etmeyen bir modelle kulübün yarışabileceğini göstermek istedim."

"La Masia'yı güçlendiren Johan Cruyff tarafından keşfedilen oyun sistemine dayalı olabilecek, formasında UNICEF'in yer alabileceği bir kulüp olduğunu göstermek istedim."

"Bu, inşa ettiğimiz kulübün modeli ve Bartomeu'nun yönetimi bunu yok ediyor."

"Barça'daki A takımda harika oyunculardan yararlandılar, ancak bir sonraki parta geçmek için çalışmadılar. Gerçekten, bizim zamanımızdan gelen Sergio Roberto dışında tek bir oyuncu getiremediler."

"Tam tersi: Oyuncu sattılar ve bazıları da ayrıldı. Bizim modelimiz için oldukça endişe verici."

"Yetenekli oyuncular getirmemiz gerekiyor. Barça'da altyapıda yetenekli oyuncular var."

Laporta yanılmadı. La Masia'daki sert politika değişikliğine rağmen, Barça altyapısında gerçekten yetenekli oyunculara sahipti; sadece sabır ve fırsata ihtiyaçları vardı.

Ansu Fati bunu harika bir şekilde kanıtladı. Şimşek hızıyla Ağustos 2019'da sahneye çıktı ve 16 yaş, 304 günlükken Barcelona tarihinin en genç lig golcüsü oldu.

Kayda değer ve hızlı ilerlemesi geçen Kasım ayında yaşadığı biz diz sakatlığı ile bölünmeden önce rekorlar kırarak devam etti.

Bu noktada, bu yılki NXGN ödülünü kazanmak için çoktan harika şeyler yapmıştı. Fati'nin ortaya çıkışı, Moriba ve Riqui Puig ile birlikte taraftarlar arasında, yerli kahramanların etrafında yeni bir başarı çağının kurulabileceği umudunu aşıladı.

Alex Collado gelecek sezon A takıma terfi edecek. Ona er ya da geç Ilias Akhomach, Alejandro Balde, Gavi ve Angel Alarcon da katılacak.

Bunlar Barcelona tarihinin tartışmasız en karanlık dönemindeki gerçek ışıklar.

Kulübün iç karartıcı mali durumu, 1,2 milyar euro toplam borcu oldukça vahim. Düzeltmek kolay olmayacak. Daha fazla bütçe kısıtlamasına gitmeleri ve en iyi oyuncuların satılması gerekecek.

Ancak gereklilik, icadın anasıdır. Ya da Barça'nın durumunu yeniden icat etmek gereklilikdir.

Cruyff her zaman, "her dezavantajın bir avantaj olduğuna" inanıyordu ve buradaki en büyük avantaj, Katalanların ekonomik sorunlarının La Masia'yı her zamankinden daha önemli hale getirme gerekliliğidir.

Daha parlak bir gelecek inşa etmek için Katalanlar geçmişlerine dönmelidir; kökenlerine; akademilerine...

Messi ve Moriba'nın kol kola fotoğrafı bağlantığının kopmamış olduğunu gösterdi. Barcelona'daki olayların doğal düzeni hala restore edilebilir.

La Masia, kulübün yeniden yapılanmasının temel taşı olabilir. Eski şeyler ile yeni şeyler, daha iyi bir şeyler inşa edebilir.

Laporta'nın Ocak ayında Goal'e söylediği gibi, "Model aynı, ancak geliştirildi."

Benzer sonuçlar alırlarsa Barcelona yakında zirveye çıkacak, Fati ile Moriba liderliğinde yerli kahramanlarla dolu bir ekiple birlikte.