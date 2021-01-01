Fati ile Bennison NXGN 2021'i kazanarak futbolun en iyi genç futbolcuları oldular

Barcelona'nın forveti ile Rosengard'ın orta saha oyuncusu, 1 Ocak 2002 veya sonrasında doğan oyuncular arasında dünya futbolunun en iyisi seçildiler.

Barcelona forveti Ansu Fati ile Rosengard orta saha oyuncusu Hanna Bennison dünyanın en iyi genç futbolcuları seçilerek NXGN 2021'in kazananı oldular.

Goal'ün 44 edisyonundaki gazeteciler, 1 Ocak 2002 veya sonrasında doğan futbolculardan wonderkid'leri oyladılar.

Rennes orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ikinci ve Borussia Dortmund hucümcusu Gio Reyna üçüncü sırada yer alırken Ansu Fati ise altıncı ödülün sahibi oldu.

Barça yıldızı, Camp Nou'daki A takım ile olağanüstü geçirdiği ilk iki sezon ile ödülün sahibi oldu ve bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nin en genç golcüsü olarak sayısız rekor kırdı.

18 yaşındaki Fati, aynı zamanda Eylül 2020'de uluslararası ilk maçına çıktı ve İspanya Milli Takımı'nın en genç golcüsü oldu.

Ansu Fati, Jadon Sancho, Gigi Donnarumma ve Rodrygo gibi kendisinden önce bu ödülü kazanan isimlerin izinden gidiyor. 18 yaşındaki oyuncu ödülünü aldıktan sonra Goal'e, "Bana oy verenlere ve tabii ki takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, onlar olmasaydı bu mümkün olmazdı." dedi.

"Ayrıca bu zamana kadar çalıştığım antrenörlerime teşekkür ederim."

Camavinga, dünyanın en yetenekli genç orta saha oyuncusu olduğunu kanıtlayan performansının ardından Fati'nin en yakın rakibi konumunda ve ikinci sırada.

Öte yandan Reyna, Dortmund'un genç , yıldızlarla dolu hücum hattının önemli bir üyesi ve ABD ile uluslararası maçlarda rol alıyor.

Fati'nin takım arkadaşı Pedri, Camp Nou'daki muhteşem bir sezonun ardından dördüncü olurken Reyna'nın Dortmund'daki takım arkadaşı Jude Bellingham ise beşinci oldu.

İlk beşte iki futbolcusunun yer almasının yanı sıra Dortmund listedeki en genç oyuncuya sahip ve 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko, Sıgnal Iduna Park'taki listeye girmesinin ardından 15. sırada yer alıyor.

Ajax listede en çok futbolcuya sahip kulüp. Hollanda ekibinin beş oyuncusu listede yer aldı. Ajax'ın genç yıldızı Ryan Gravenberch listeye yedinci sıradan girdi.

Bennison ise Rosengard formasıyla hem Damallsvenskan hem de Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergileyerek ödülü kazandı.

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18 yaşındaki oyuncu 16 yaşından beri Rosengard'ın orta sahasında düzenli olarak şans buluyor. Aralık ayında ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

Aynı zamanda Kasım 2019'da dünya şampiyonu ABD'ye karşı İsveç formasıyla ilk milli maçına çıktı.

Bennison ödülü kazandıktan sonra Goal'e verdiği özel röportajda ''Çok iyi hissediyorum. Beklediğim bir şey değildi. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım'' dedi.