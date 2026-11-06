2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma dosyası, bu ayın 29 Kasım'ında yapılması planlanan genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İspanya'da siyasi bir meseleye dönüştü. Bu durum, İber ülkesinin final maçına ev sahipliği yapma hakkı ve turnuvanın organizasyonunda Fas ve Portekiz ile olan ortaklığının geleceği konusunda partiler ve önde gelen isimler arasındaki anlaşmazlığın tırmanmasının ardından yaşandı.

Halk Partisi lideri ve başbakan adayı Alberto Núñez Feijóo, geçtiğimiz günlerde sert açıklamalarda bulunarak, final maçına ev sahipliği yapılmaması durumunda İspanya'nın Dünya Kupası organizasyonundan çekilmesi çağrısında bulunacağını açıkladı.

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Feijóo şunları söyledi: "İspanya Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmalı ve eğer ev sahipliği yapmazsa, benim açımdan, İspanya Dünya Kupası organizasyonuna katılmamalı." Finalin Fas'ta oynanması halinde çekilme çağrısında bulunup bulunmayacağı sorulduğunda ise olumlu yanıt verdi ve "X" platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda şunları ekledi: "Dünya futbolunun bir numaralı gücü aşağılanamaz."

Feijóo tutumunu, İspanya'nın finale ev sahipliği yapacak futbol ve organizasyon altyapısına sahip olmasıyla gerekçelendirdi ve ülkenin futboldaki konumuna, erkek ve kadın milli takımlarının elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Madrid bölgesi hükümeti başkanı ve Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden Isabel Díaz Ayuso, İspanya'nın finali alamaması durumunda organizasyona katılmamasının "mantıklı bir şey olacağını" belirterek onun tutumunu destekledi; ayrıca tutumunu Madrid ile Rabat arasındaki siyasi gerilimlerle ilişkilendirdi.

Ortaklık yanlıları

Buna karşılık, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, finalin İspanya'da oynanması isteğine rağmen, Fas ile ortaklığın sürdürülmesine daha fazla bağlı kalan bir tutum sergiliyor.

Sánchez, geçtiğimiz Ağustos ayında, hükümetinin ülkesinin final maçına ev sahipliği yapması için çalışacağını vurgulayarak şunları söyledi: "İspanya'nın kendi topraklarında Dünya Kupası'nı kazanmasının vakti geldi." Ancak organizasyondan çekilme tehdidinde bulunmadı ve yalnızca hükümetinin bu hedefi gerçekleştirmek için çalışacağını vurgulamakla yetindi.

İspanya Spor Bakanı Milagros Tolón da ortak organizasyona hükümetin verdiği desteğin altını çizerek şunları söyledi: "Buna saygı duyuyoruz, biz bir koalisyon hükümetiyiz ve bazen aramızda görüş ayrılıkları oluyor, ancak hükümet olarak bu Dünya Kupası'nı destekliyoruz." Finalin yerinin belirlenmesinin Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın yetkisinde olduğunu değerlendirdi.

Fas'ın organizasyona katılımına yönelik itiraz yalnızca İspanyol sağıyla sınırlı değil; zira solcu "Sumar" partisi, Ceuta'daki göç krizine dayanarak ortak organizasyon modelinin gözden geçirilmesini talep eden bir parlamento girişiminde bulundu.

Sağcı "Vox" partisi, girişimi desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Podemos partisi de benzer bir tutum alarak ortak organizasyona itiraz etti.

Sportif düzeyde ise İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, İspanya'nın finale ev sahipliği yapmaya en çok hak sahibi ülke olduğunu değerlendirdi ve ortak adaylık dosyasının yüzde 55'ini üstlendiğine dikkat çekti. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente de final maçının kendi ülkesinde oynanacağına inandığını ifade etti.

Feijóo ve Sánchez'in şansları

29 Kasım seçimlerine yönelik anketlerin çoğu, Feijóo liderliğindeki Halk Partisi'nin, Sánchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist Parti'nin önünde yer aldığına işaret ediyor.

Anketlerin ortalamasına göre Halk Partisi, yüzde 31'lik oy niyetiyle başı çekiyor; Sosyalistler yüzde 26,9, Vox partisi ise yüzde 19,2 oranında yer alıyor.

Açıklanan tutumlara dayanarak, finalin İspanya'da oynanması talebinin sürmesiyle birlikte, Fas ile ortaklığı korumaya en yakın tarafın Sánchez ve Sosyalist Parti olduğu değerlendiriliyor. Feijóo'nun, özellikle "Vox"un desteğiyle iktidara gelmesi ise, ülkesinin finali alamaması durumunda organizasyondan çekilme tehdidi göz önünde bulundurulduğunda, daha katı bir tutuma yol açabilir.

Vox ise Fas'ın katılımının temelden gözden geçirilmesini talep etme konusunda en katı taraf olmayı sürdürüyor.

İspanya'daki açıklamaların tonunun giderek sertleşmesine rağmen, FIFA final maçının nerede oynanacağını henüz kesinleştirmedi ve kararın uygun zamanda alınacağını, iki ülkeden herhangi birine maça ev sahipliği yapma sözü verilmediğini vurguladı.