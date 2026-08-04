Faslılara şok: Regragui, 6 yıldızı birden kadro dışı bırakma kararı aldı

2026 Dünya Kupası sonrası dönemin Fas Milli Takımı'nda sessiz sedasız geçmeyeceği anlaşılıyor. Teknik direktör Muhammed Vahbi, gelecekteki maçlara hazırlık kapsamında kadroda geniş çaplı değişiklikler yapmaya zemin hazırlamak amacıyla, turnuva boyunca güvendiği isimleri yeniden değerlendirmeye başladı.

Veriler, Fas Milli Takımı hocasının, özellikle yedek kulübesi düzeyinde daha çeşitli ve etkili seçeneklere ihtiyaç duyulduğunu fark etmesinin ardından, takımın oyuncu yapısını yenilemenin gerekliliğine ikna olduğunu gösteriyor. Bu durum, onu milli takıma yeni kan katmayı düşünmeye yöneltti.

Vahbi'nin görevinin devamı

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, Fas Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesine rağmen, Muhammed Vahbi'yi milli takımın teknik direktörü olarak görevinde tutma kararını daha önce almıştı.

Fas Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki serüvenini, Fransa Milli Takımı'na 2-0 mağlup olarak çeyrek finalde tamamlamıştı.

Altılı darbe

Fas'ın "Sport7" sitesinin aktardığına göre, Muhammed Vahbi, gelecek eylül ayındaki milli ara döneminde açıklanması beklenen kadrodan, Dünya Kupası'nda milli takımla forma giyen 6 oyuncuyu çıkarmaya karar verdi.

Kadro dışı bırakılması beklenen oyuncular listesinde şu isimler yer alıyor: Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Amine Sbai, Youssef Belammari, Marwan Saadane ve kaleci Munir El Mohammadi.

Aynı kaynak, hocanın hayata geçirmeyi planladığı yeniden yapılanma süreci kapsamında, listeden Halhal ve Amimoni gibi başka isimlerin de çıkarılabileceğini ekledi.

Raporda, Vahbi'nin eylül ayı sonunda yapılması planlanan milli takım kampında bir dizi yeni oyuncuyu davet etmeye yöneldiği; bununla farklı isimleri denemeyi ve gelecekteki maçlara hazırlık kapsamında takıma daha fazla çeşitlilik ile kalite katacak yeni teknik çözümler aramayı hedeflediği belirtildi.