Faslı yükselen yıldız için Hollanda, Fransa ve İspanya arasında yaşanan rekabet

Genç Faslı futbolcu Adam Azno, son aylarda sergilediği olağanüstü performansların ardından değerini artırarak, mevcut yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmeye devam ediyor.

Faslı “Al-Batal” sitesinin haberine göre, Hollanda’nın PSV Eindhoven kulübü, Faslı milli oyuncu Anas Salahuddin’in kiralık süresinin sona ermesiyle Roma’ya geri dönmesinin ardından, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için Aznou’yu öncelik listesinin başına koydu.

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Hollanda Ligi şampiyonu, ilk 11'de yerini garantileyebilecek bir oyuncu arıyor ve 19 yaşındaki oyuncuyu, teknik yetenekleri, hücum hattını destekleme becerisi ve takımın oyun felsefesine uygun taktiksel olgunluğu sayesinde ideal bir seçenek olarak görüyor.

Aznou’nun geleceği parlak görünüyor; gelişimini sürdürmek için Bayern Münih’e transfer olmadan önce Barcelona’nın “La Masia” akademisinde yetişti. Ayrıca, geçen sezonun ikinci yarısında Real Valladolid’da kiralık olarak forma giydikten sonra, yaklaşık 9 milyon avroluk bir transferle Everton’a geçti.

Geçen yaz Premier Lig’e katılmış olmasına rağmen, Aznou’nun geleceği hâlâ çeşitli olasılıklara açık; ister kiralık olarak ayrılsın, ister teknik gelişimini sürdürmesine yardımcı olacak düzenli süre alabileceği bir takıma transfer olsun.

Faslı milli oyuncuya olan ilgi sadece PSV Eindhoven ile sınırlı değil; haberlere göre Fransız kulübü Olympique Marsilya ile İspanyol kulüpleri Real Betis ve Getafe de, mevcut yaz transfer döneminde onunla sözleşme imzalamak üzere yarışa girmek amacıyla oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

"Africa Foot" sitesine göre, PSV Eindhoven yetkilileri, Aznou ile sözleşme imzalamayı hem sportif hem de ekonomik açıdan geleceğe yönelik bir yatırım olarak görüyor. Bu, genç yetenekleri kadroya katıp piyasa değerleri yükselmeden önce onları geliştirmeye odaklanan kulübün politikasıyla da uyumlu.