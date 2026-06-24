Faslı yıldızın gözlerinde parıldayan Arap ve Afrika başarıları… Bunları Haiti karşısında da tekrarlayabilecek mi?

Faslı milli futbolcu İsmail Sebari, bu yılki Dünya Kupası’nda “Atlas Kaplanları” ile sergilediği muhteşem performansın ardından, Dünya Kupası tarihine adını yazdırmaya çok yaklaştı.

Sibari, Fas'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atmayı başardı. Bunlardan sonuncusu, maçın başlamasından sadece 70 saniye sonra İskoçya'ya karşı attığı erken gol oldu. Böylece, geçen sezon Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında çeşitli turnuvalarda 19 gol atarak sergilediği olağanüstü performansını bir kez daha kanıtladı.

Sebari, 2026 Dünya Kupası’nda Atlas Kaplanları’nın şu ana kadar attığı iki golün de sahibi oldu; ilginç olan ise her ikisinin de takım arkadaşı İbrahim Díaz’ın asistiyle gelmiş olması.

Squadka ağının istatistiklerine göre, Sebari'nin yarın sabah Perşembe günü grup aşamasının üçüncü turunda Haiti karşısında sadece bir gol atması yeterli olacak. Böylece, Dünya Kupası tarihindeki en golcü Faslı oyuncu rekorunu, 3 golle Yusuf El Nsiri'nin elinden alabilir.

O zaman Sebari, turnuvanın Arap oyuncular arasında tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak ve Mısırlı Muhammed Salah, Suudiler Sami El-Jaber ve Salem El-Dossari, Tunuslu Wahbi Khazri ile aynı seviyeye gelecek; ayrıca vatandaşı El-Nusiri ile de eşitlenecek.

Hepsi bu kadar da değil; Faslı yıldız, Haiti maçında gol atması halinde kıtada eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atacak ve Dünya Kupası tarihinde turnuvadaki ilk üç maçının her birinde gol atan ilk Afrikalı oyuncu olacak.

Bu olası başarı, Sebari’ye Fas milli takım formasıyla tarihe adını yazmaya devam etmek için altın bir fırsat sunuyor; zira oyuncu şu ana kadar turnuvanın en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kendini kanıtlamaya devam ediyor.