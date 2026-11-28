Ajax'ın yükselen yeteneği Faslı Abdellah Ouazane, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisi sürerken önümüzdeki yaz Hollanda ekibinden ayrılmaya yaklaşıyor. Barcelona ise bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katma ihtimaline karşı iki yıldır oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Abdellah Ouazane, Ajax'ta geçirdiği olağanüstü sezonun ardından Avrupa devlerinin kapısını çalıyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen A takımda yerini sağlamlaştırmayı başaran oyuncu, Fas A Milli Takımı'nda da ilk kez forma giydi.

Ouazane'ın adı sahnede birdenbire ortaya çıkmadı. Yıllardır Fas'ın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak görülen oyuncu, futbol dünyasına çok sayıda yıldız kazandıran Hollanda futbol akademisinden çıkan cevherlerden biri.

Ajax, Avrupa'nın en iyi oyuncu yetiştirme sistemlerinden birine sahip olmasıyla tanınıyor ve Ouazane bu sistemin en yeni başarı örneği olarak öne çıkıyor. Son yıllarda kulüpten Frenkie de Jong, Antony ve Matthijs de Ligt gibi önemli isimler yetişmişti.

Faslı oyuncu bu sezon 8'inde ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atıp 6 asist yaptı. Böylece teknik kapasitesini kanıtlayarak takipçilerin ve gözlemcilerin dikkatini çekti.

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Bu performans çeşitli gözlemcilerin, özellikle de Fas A Milli Takımı yetkililerinin dikkatini çekti. Ouazane, milli takımla şu ana kadar 3 maça çıktı ve bu maçlarda Real Madrid'in oyuncusu Brahim Díaz'ın asistiyle bir gol kaydetti.

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Ouazane, ters ayağıyla içeri kat eden sol kanat rolünde etkili oluyor. Topla buluştuğundaki üstün tekniği sayesinde oyun kurucu pozisyonunda da görev yapabiliyor. Ayrıca doğal ayağıyla sağ kanatta da oynayabiliyor.

Liverpool ve yalanlama

Avrupa futbolunda yükselen her yetenekte olduğu gibi, Faslı oyuncuyla ilgilenen kulüplerin ortaya çıkması da gecikmedi. Adı transferle en çok anılan kulüp ise Andoni Iraola'nın çalıştırdığı Liverpool oldu.

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Ouazane'ın sözleşme işlerini Forza Sports Group yürütse de oyuncunun yasal temsilcisi sıfatıyla babası, oğlunun geleceğine ilişkin söylentilerin aslını açıklamak için medyayla iletişim kurmaya özen gösteriyor.

Bu bağlamda oyuncunun babası, birkaç gün önce Africa Foot'a yaptığı açıklamada oğlunun Liverpool'a transferiyle ilgili haberleri yalanladı: “Liverpool'la ilgili söylentiler doğru değil.”

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Öte yandan Ouazane'ın babası, Ajax'ın oğluna gerçekten bir sözleşme uzatma teklifi yaptığını, ancak Hollanda kulübünün sunabileceği ücretin oyuncunun mali beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Uzatma teklifi bir aydan uzun süredir masada bekliyor. Ancak Ouazane ve babası, müzakereleri şimdilik ertelemeye ve bir sonraki adımı konuşmadan önce sezonu tamamlamaya odaklanmaya karar verdi.

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Bu durumda, Avrupa kulüplerinin oyuncuya ilgisi sürerken geleceğiyle ilgili dosyanın önümüzdeki yaz açılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Piyasa değeri yükselmeye devam ediyor

Abdellah Ouazane'ın piyasa değeri kayda değer bir artış gösteriyor. Transfermarkt verilerinin son güncellemesinden önce, geçen eylülde oyuncunun değeri 1,5 milyon euroydu.

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İçinde bulunduğumuz kasım ayı itibarıyla oyuncunun değeri 8 milyon euroya fırladı. Bu sezonki parlak performansını sürdürmesi halinde değerinin yeniden artma ihtimali de bulunuyor.

Ajax, maaş konusunda oyuncunun mali taleplerini karşılayamayabilir. Ancak Hollanda kulübü, özellikle birden fazla büyük kulübün transfer yarışına girmesi beklenirken, oyuncunun satışından elde edeceği yüksek bonservis bedeliyle bunu telafi edebilir.

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Real Madrid ve Barcelona da devrede

Yaz transfer dönemi yaklaştıkça Faslı oyuncuyla ilgilenen kulüplerin listesinin uzaması bekleniyor. Üstelik oyuncu, bir yıl önce henüz Ajax'ın gençlik takımındayken önemli bir teklif almıştı.

Real Madrid, Ouazane'ı kadrosuna katmak için harekete geçmiş, oyuncu da teklifi kabul ederek sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya gitmişti. Ancak sağlık kontrolünden geçemeyince transfer gerçekleşmedi.

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Hollanda'ya dönen Faslı oyuncu, Michel yönetimindeki Ajax'ta kariyerini sürdürdü ve bu sezon üst düzey performans sergiliyor.

Real Madrid'in genç oyuncularına yaklaşımı düşünüldüğünde, Castilla'ya transferinin gerçekleşmemesi Ouazane için belki de kötü bir şey değildi. Zira oyuncu, Ajax A takımında kendini kanıtlama fırsatı yakaladı.

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Faslı yeteneğe ilgi gösteren tek İspanyol kulübü Real Madrid değildi. Barcelona da iki yıldır oyuncuyu takip ediyor.

O dönemde Ajax ile Barcelona UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaşmış, Ouazane da yaşının küçüklüğüne rağmen maçta dikkat çekici bir performans sergilemişti. Oyuncu o günden bu yana Katalan kulübünün gözlemcileri tarafından takip ediliyor.

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Ajax ile Barcelona arasındaki iyi ilişkiler de Hollanda kulübünün alt yaş takımlarında forma giydiği dönemden bu yana umut vadeden işaretler veren oyuncunun takibini kolaylaştırdı.

A takım seviyesine ulaşan Ouazane'ın önündeki en önemli sınav ise şimdi elit seviyede kalıcı olabileceğini kanıtlamak ve öne çıkan oyuncular arasındaki yerini sağlamlaştırmak.

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2009 doğumlu oyuncu, sezonun ilk aylarında gösterdiği gelişimi aynı seviyede sürdürürse dünya futbolunun en dikkat çeken yeteneklerinden biri haline gelebilir.

Bazı Faslı uzmanların yaptığı karşılaştırmalar, onu Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'a benzetecek kadar ileri gidiyor. Bu da geleceğiyle ilgili beklentilerin büyüklüğünü gösteriyor.

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Bu potansiyel karşısında Barcelona, uygun bir transfer fırsatı doğması ihtimaline karşı çok yönlü oyuncuyu radarında tutmaya devam ediyor. Katalan kulübü, onu kendi kuşağının yıldızları olabilecek olağanüstü potansiyele sahip oyunculardan oluşan listesine eklemeyi hedefliyor.