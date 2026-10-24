Racing Santander, İspanyol'u konuk ettiği maçta geriye düştüğü skoru çevirmeyi başararak İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Cumartesi akşamı 2-1'lik değerli bir galibiyet aldı.

İlk yarının golsüz berabere sona ermesinin ardından İspanyol, 62. dakikada Eduardo Exposito'nun golüyle öne geçti.

Ancak Racing Santander, 7 dakika sonra Juanele Belosyan'ın golüyle hızlı bir şekilde skoru eşitledi.

Normal sürenin bitimine yaklaşık 6 dakika kala ise Faslı oyuncu Yasir Zabiri, ev sahibi takıma galibiyet golünü kaydetmeyi başardı.

Yasir Zabiri, gol sayısını 8'e çıkararak La Liga gol krallığı sıralamasında Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile eşit puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabı, X sitesinde Zabiri'nin İspanya Ligi'ndeki ilk 10 maçında 8 gol atmayı başararak seçkin bir listeye dahil olduğunu belirtti.

Hesap şöyle devam etti: "La Liga'daki ilk 10 maçında 8 ya da daha fazla gol atan son 15 oyuncu: Garate, Johan Cruyff, Kaszely, Krankl, Morena, Magico Gonzalez, Romario, Ronaldo, Vieri, Eto'o, Van Nistelrooy, İbrahimoviç, Aubameyang, Lewandowski ve Bellingham. Bugün itibarıyla: Yasir Zabiri."

Racing'in puanı 11'e yükselerek 11. sıraya oturdu; İspanyol ise 8 puanda kalarak sondan bir önceki sırada yer aldı.