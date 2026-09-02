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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Faslı yıldız Wydad'daki zorlu döneminin ardından Avrupa'ya sürpriz bir dönüşe imza attı

Transfers
FC Utrecht - Go Ahead Eagles
FC Utrecht
Go Ahead Eagles
Eredivisie
Wydad Casablanca
Amrabat
Hollanda
Fas

Kırkın eşiğinde yeni bir fırsat

Faslı deneyimli yıldızlardan biri, sadece bir sezon Fas'ta kalıp Widad forması giymesinin ardından yeniden Avrupa arenasına dönmeyi başardı.

Serbest futbolcu konumuna gelen 39 yaşındaki Nordin Amrabat, Hollanda ekibi Utrecht'e katıldı.

Amrabat'ın Kazablanka kulübünden ayrılışı, İbrahim el-Asri başkanlığındaki yeni yönetimin uyguladığı mali tasarruf politikası çerçevesinde gerçekleşti. Yeni yönetim, aralarında Amrabat'ın da bulunduğu çok sayıda oyuncunun sözleşmesini yenilemedi. Amrabat, geçen sezonun sonlarına doğru maaşların düzenli ödenmesini etkileyen mali bir krizin ortasında takımdan ayrıldı.

Amrabat, Widad ile çıktığı 38 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.

Hollanda kulübü haberi resmi olarak salı günü internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu.

Eredivisie
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

İki hafta boyunca takım antrenmanlarına katılan eski Fas milli oyuncu, teknik ekibi etkiledi ve artık resmi müsabakalarda oynama iznini aldı.

Bu süreç, özellikle Utrecht altyapısının eski oyuncularından olan kardeşi Sofyan Amrabat'ın desteği sayesinde kolaylaştı; Sofyan, ağabeyine bir deneme dönemi sağlamak için kulüp yönetimi nezdinde devreye girdi.

Nordin'in Utrecht'e dönüşü, Ajax, Huizen ve PSV'de geçirdiği ilk profesyonel yıllarında edindiği geniş deneyime sahip, çok yönlü bir oyuncuyu kadroya kazandırıyor.

Utrecht, Hollanda Ligi'nin beşinci haftasındaki bir sonraki maçını önümüzdeki cumartesi günü GA Eagles'a karşı oynayacak.

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