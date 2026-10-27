Real Betis'in Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli, sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın yokluğunu telafi etmek amacıyla kendisiyle anlaşmayı değerlendiren Paris Saint-Germain'in ilgi odağına girdi. Bu transfer, Barcelona'ya 11 milyon euroya yakın bir gelir sağlayabilir.

İspanyol "Sport" gazetesi, gazeteci Ekrem Konur'a dayandırdığı haberinde, Kvaratskhelia'nın sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşamasının ardından Ezzalzouli'nin kış transfer döneminde Fransız kulübünün hücum hattını güçlendirmek için önündeki seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Söz konusu sakatlık, oyuncuyu sezon sonuna kadar sahalardan uzak tutacak.

Paris Saint-Germain'in Faslı kanat oyuncusuna ilgi duymasına rağmen kulüp, transferin olası yüksek maliyeti göz önünde bulundurarak seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Barcelona ise oyuncunun yeniden satışından elde edilecek bedelin yüzde 20'sini elinde tutmasından yararlanarak müzakerelerdeki gelişmeleri takip ediyor.

Betis'in şartı: 55 milyon euro

Real Betis, geçen yaz transfer döneminde Ezzalzouli'yi elden çıkarmak için 55 milyon euroluk bir bedel belirlediğinden, oyuncuyu kolay kolay gözden çıkarmaya hazır görünmüyor. Bu rakam, sözleşmesindeki yaklaşık 60 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir miktar.

Ezzalzouli, Eylül 2023'te Barcelona'dan Betis'e 7,5 milyon euro karşılığında transfer olmuş, Katalan kulübü de oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini elinde tutmuştu.

Transferin 55 milyon euro karşılığında tamamlanması halinde Barcelona yaklaşık 11 milyon euro elde edecek. Bu durum, Faslı kanat oyuncusunun geleceğini Katalan kulübü içinde özel olarak takip edilen bir konu haline getiriyor.

Aston Villa ve Newcastle

Paris Saint-Germain, Ezzalzouli ile ilgilenen ilk kulüp değildi. Geçen yaz transfer döneminde Aston Villa ve Newcastle United da oyuncuyu takip etmiş ve kendisiyle anlaşma ihtimalini değerlendirmişti. Ancak oyuncu, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin hesaplarında önemli bir unsur haline geldiği Real Betis'te kalmayı tercih etti.

Bu ilgi, oyuncunun 43 maçta 15 gol atıp 13 asist yaptığı güçlü bir sezon geçirmesinin ardından geldi. Ezzalzouli, 2026-2027 sezonuna da İspanya Ligi'nde 7 maçta üç gol ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta bir golle başladı.