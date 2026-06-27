Faslı yıldız mücadelenin ortasına giriyor… İbrahim Díaz, “Mourinho’nun giyotini”nden kurtulabilecek mi?

Real Madrid ve Fas Milli Takımı’nın yıldızı İbrahim Díaz, 2026 Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici performansının ardından futbol kariyerinde dönüm noktası niteliğinde bir an yaşıyor. Díaz, sağ kanat pozisyonu için dünya çapındaki yıldızlarla girdiği kıyasıya rekabetin ortasında, yeni teknik direktör José Mourinho’yu kendisini ilk 11’de oynatması için ikna etmeye çalışıyor.

Katalan "Sport" gazetesi, Malaga doğumlu ofansif orta saha oyuncusunun, Brezilya ve İskoçya maçlarında iki kritik asist yaparak Atlas Kaplanları'nı matematiksel olarak son 32 turuna taşıdığını ve Fas milli takımının hücumunun kilit ismi olarak konumunu pekiştirdiğini yazdı.

Milli takım teknik direktörü Muhammed Vehbi, yıldızına olan güvenini şu sözlerle vurguladı: “İbrahim Díaz, Afrika Uluslar Kupası’nın gol kralıydı, Real Madrid’de oynuyor ve harika bir oyuncu. Çok şey katacak, ondan daha fazlasını bekliyoruz çünkü en iyi oyunculardan biri.” Teknik direktör, ilk iki maçtaki belirleyici paslarına işaret ederek üzerindeki baskıyı hafifletti.

Ancak Faslı milli oyuncunun olgunluğunun gerçek sınavı, Bernabéu’ya döndükten sonra onu bekliyor. Orada, Arda Güler, Bernardo Silva ve Endrick ile sağ kanat pozisyonu için kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Mourinho’nun gelmesiyle birlikte herkesin sıfırdan başlaması nedeniyle, geleceği belirsizliğini koruyor.

İbrahim, Atlas Aslanları’nda Hakimi gibi tecrübeli oyuncularla ve Ayub Bouadi, Neil Ainaoui gibi genç yeteneklerle sahne ışıklarını paylaşıyor; ancak Real Madrid’de forma giyen bir oyuncu olması, beklentileri büyük ölçüde artırıyor.

Malaga doğumlu oyuncu, Real Madrid’de geçirdiği üç sezon boyunca en yüksek beklentilerle başa çıkabileceğini kanıtladı ve koşullar elverdiğinde sahaya çıktığı her seferinde anında sonuçlar elde etti; ancak şu anda Avrupa kulüplerinin ilgisi nedeniyle pozisyonu en belirsiz olan oyuncu olmaya devam ediyor.

Dünya Kupası, iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından İbrahim ve Real Madrid’deki takım arkadaşları için altın bir fırsat niteliğinde. Mourinho, gelecek vaat eden oyuncularının gelişimini yakından takip ediyor ve bazılarıyla zaten görüşmeler yaptı. Bu turnuva, onlar için sadece bir futbol etkinliği değil, hazırlık döneminin ilk gününden itibaren kendilerinden en iyisini isteyecek bir teknik direktörü ikna etmek için atılacak ilk adımdır.