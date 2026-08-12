Faslı yıldız, La Liga'ya transfer öncesi sağlık kontrolünden geçiyor

Fransız "Foot Mercato" sitesinin muhabiri, önde gelen gazeteci Santi Aouna'nın açıkladığına göre, Olympique Marsilya'nın savunmacısı, Faslı milli oyuncu Nayef Aguerd, bugün çarşamba günü İspanya Ligi'ne dönüşünün ön hazırlığı olarak sağlık kontrolünden geçiyor.

Aouna, "X" sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol kulüp ile Marsilya'nın Faslı savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transferi konusunda prensip anlaşmasına varmasının ardından, Aguerd'in sağlık kontrollerini bugün Real Sociedad'da gerçekleştireceğini belirtti.

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"Foot Mercato" daha önce, Real Sociedad'ın Aguerd'i kadrosuna katmak için 2,5 milyon euro karşılığında ücretli kiralama ve 10 milyon euro değerinde zorunlu satın alma opsiyonu içeren ilk teklifi sunduğunu, ancak Marsilya'nın bu teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Basındaki haberlere göre, ardından İspanyol kulüp teklifini iyileştirmeyi başardı ve anlaşma, 4 milyon euro karşılığında kiralama ile 11 milyon euro değerinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonuna doğru yöneldi.

Faslı savunmacının San Sebastián stadına dönüşü, 2024-2025 sezonunda İngiliz West Ham United'dan kiralık olarak oynadığı Real Sociedad ile yaşadığı önceki başarılı deneyimin ardından geliyor.

Aguerd, 2025 yazında West Ham'dan 23 milyon euroluk bir transferle Marsilya'ya katılmıştı.

Son günlerde Faslı savunmacı için rekabet yaşandı; Katar'ın Al Sadd kulübü onu kadrosuna katmakla en çok ilgilenenlerden biriydi, ayrıca Fransız Rennes de geçtiğimiz temmuz ayının sonunda serbest kalma bedeli (15 milyon euro) sona ermeden önce kendisine ilgi göstermişti.