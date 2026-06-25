Faslı yıldız itiraf etti: Haiti karşısında alçakgönüllülükten yoksun kaldık… ve bunun bedelini ödedik

Almanya’nın Stuttgart takımında forma giyen Faslı yıldız Bilal El-Khnous, milli takımının Haiti karşısında alçakgönüllülükten yoksun olduğunu ve bunun bedelini ödediğini belirterek, Dünya Kupası’nda önümüzdeki dönemde hataya yer olmadığını vurguladı.

Fas milli takımı, bugün Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Haiti'yi 4-2 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda resmen son 32 turuna yükseldi ve gol farkıyla lider Brezilya'nın ardından 7 puanla ikinci sırada yer aldı.

Bu maçtan önce Dünya Kupası'ndan resmen elenen Haiti milli takımı karşısında iki kez geriye düşen Atlas Kaplanları, sonunda geri dönerek büyük bir galibiyet elde etti.

Bu konuyla ilgili olarak El Khannous, "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bazen alçakgönüllülükten yoksun kaldığımızı ve bunun bedelini ödediğimizi düşünüyorum."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, El Khannous sözlerine şöyle devam etti: "Mücadele konusunda tam olarak kararlı değildik ve hücumlarımızı tam güçle oynamadık, bu da onlara güven verdi. Böylece iki gol attılar."

Devamında şunları söyledi: “Teknik direktörümüz (Mohamed Wahbi) bizden mücadelelerde daha etkili olmamızı ve topu geri kazanmamızı istedi. İkinci yarıda bunu yaptık ve sonuçta galibiyet hak ettik.”

Açıklamalarına şöyle devam etti: “Bir oyun planımız var ve takım buna güveniyor. Yeteneklerimizi takımın hizmetine sunduk ve yediğimiz gollere rağmen bu çabalarımız meyvesini verdi.”

Son olarak şunları söyledi: “Turnuvanın ilk aşaması sona erdi, şimdi bir sonraki aşamaya başlamak üzereyiz. O zaman durum şöyle olacak: Ya galibiyet devam etmek anlamına gelecek, ya da mağlubiyet elenmek anlamına gelecek. Takım bunun farkında.”

Fas Milli Takımı, Hollanda, Japonya ve İsveç’in yer aldığı 6. grubun lideriyle 32’li turda karşılaşacak. Tunus ise ilk iki maçını kaybederek turnuvadan resmen elendi.