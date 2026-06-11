Faslı yıldız, Dünya Kupası'ndaki şokun ardından dokunaklı bir mesaj yayınladı

Fas milli takımının yıldızı Abdelsamad El Zalzouli, sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından dokunaklı bir mesaj yayınladı.

Zalzuli, Fas'ın Dünya Kupası kadrosuna girmişti ancak Norveç ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Teknik direktör Muhammed Wahbi, Zalzuli'yi Atlas Aslanları kadrosundan çıkarmayı tercih etti, çünkü dizindeki yan bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması gerekiyordu.

Zalzouli, Instagram hesabından "Öncelikle, son birkaç gün içinde aldığım destek ve sevgi mesajları için herkese içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye yazdı.

"Bu kadar önemli bir turnuvada yer alamamak büyük bir darbe ve bunun acı verici olduğunu inkar etmiyorum. Ancak zor zamanlarda inanç, sabır ve şükran sahip olduğumuz en değerli şeylerdir. Her şey için şükürler olsun" diye devam etti.

"Beni tanıyanlar, pes etmeyeceğimi bilir. Her gün, her zamankinden daha fazla güç ve şevkle çalışarak daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim" diye vurguladı.

Ayrıca, "Fas milli takımımıza da başarılar diliyorum. Ülkemizi gururla temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına eminim. Tüm Faslıları, onların arkasında tek bir safta durmaya ve her adımlarında onları desteklemeye çağırıyorum... Sürekli desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

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