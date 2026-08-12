Fransız ekibi Lille'in taraftarları, başta Manchester City olmak üzere büyük kulüplerin tekliflerine maruz kalan takımın yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi'nin kalmasını hayal ediyor.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Ayoub Bouaddi bu yaz birden fazla kulüp tarafından yoğun bir şekilde isteniyor ve başta Real Madrid olmak üzere büyük Avrupa kulüpleriyle adı anılırken, Faslı oyuncu Manchester City'ye transfer olmaya yaklaşıyor.

Lille ile Manchester City arasındaki anlaşma yakınlaştı. Manchester City'nin önce Rodri'yi Barcelona'ya satma işlemini tamamlaması gerekiyor, ardından 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için 100 milyon euro veya daha fazlası karşılığında teklif sunabilir.

Buna rağmen, bazıları hâlâ Atlas Aslanı'nın Lille'de kalmasını umuyor. RMC Sport kanalı, Bouaddi'nin bugün çarşamba günü Lille kulübü taraftarlarıyla yaptığı uzun bir imza seansının ardından duygusal mesajlar aldığını bildirdi. Hatta bazı taraftarlar "Bouaddi Lille'e, Ayoub kalıyor..." diye tezahürat yaptı; bu mesajları Lilleli ve Faslı taraftarlar tekrarladı.

Genç oyuncunun, özellikle Lille'den ayrılığının yaklaştığı bir dönemde bu mesajlardan etkilendiği kuşkusuz, ancak İngiliz teklifi önümüzdeki saatlerde her şeyi değiştirebilir.