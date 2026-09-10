Espanyol'un yıldızı Omar El Hilali, yaklaşan uluslararası ara döneminde Fas Milli Takımı'nın kadrosuna yeniden dönmeyi diledi.

El Hilali, Mundo Deportivo gazetesi'ne verdiği söyleşide şöyle konuştu: "Kulübünle istenen seviyeyi ortaya koyarsan, milli takıma katılmak için her zaman bir şansın olur; bunu yapmadığında ise şansların en aza iner."

Sözlerine şöyle devam etti: "Vakti geldiğinde bu gerçekleşecek. Çağrılırsam çok mutlu olurum, olmazsa da bir noktada Fas Milli Takımı'nın saflarına yeniden dönebilmek için çalışmaya devam edeceğim."

Şunları da belirtti: "Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası'nın dışında bırakıldığın için üzüldün mü? İnsanı üzüyor, çünkü ülkenin milli takımıyla gitme fırsatın vardı ama sonunda gidemedin. İstesen de istemesen de, gidebilmek için ne yapabilirdim diye düşünmeye başlıyorsun."

Şöyle ekledi: "Onlar için sıradan bir taraftar oldum. Futbolda her zaman ikinci ve üçüncü fırsatlar vardır, üstelik ben hâlâ gencim. Bir gün Afrika Uluslar Kupası'nı ve Dünya Kupası'nı oynayabilmeyi diliyorum ve bu, kulübünle ortaya koyduklarının bir sonucu olarak gelir. Ben yüzde 100 odaklanmış durumdayım."

Şunları açıkladı: "Fas ile Senegal arasındaki Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Herhangi bir futbol maçında, rakiplerden biri sahayı terk ettiği anda, galibiyet diğer takıma verilmelidir."

Vurgulayarak şöyle dedi: "Hakemin söyledikleri hoşuma gitmezse ve sahayı terk etmeye karar verirsem, bunun hiçbir anlamı olmaz. Bu, futbolun kurallarıyla ilgili bir mesele ve hakem bir sebeple orada. Kararı hoşuna gidebilir ya da gitmeyebilir, ama devam etmek ve buna uymak gerekir."

Sözlerine şunları ekledi: "Brahim Diaz'ın penaltısına gelince, çoğu zaman bunun bir piyango gibi olduğunu söylemeleri doğru, ancak gerginlik ve saha gibi etkili birçok faktör de vardı. Bir dahaki sefere kazanmamız gerekiyor ve eminim ki hiç kimse yaşananları hatırlamayacak."

El Hilali, Espanyol'daki geleceğiyle ilgili olarak şu yorumu yaptı: "2027'ye kadar sözleşmem var, ardından bir dizi hedefin gerçekleştirilmesine bağlı olan bir opsiyonel yıl bulunuyor; bu hedefler gerçekleşmezse, başka ekonomik hususlar ve benzeri şeyler devreye giriyor."

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