حسم نادي القادسية ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الظهير المغربي سفيان الكرواني، وذلك من نادي الهلال.

وأعلن نادي القادسية، في يونيو/حزيران الماضي، تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أوتريخت الهولندي.

وقال الصحفي السعودي حمد الصويلحي إن نادي القادسية تعاقد مع لاعب آخر، وهو الجناح السعودي محمد القحطاني، قادمًا من نادي الهلال.

وأوضح الصويلحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن الهلال وافق بالفعل على بيع المدة المتبقية في عقد القحطاني لنادي القادسية، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي مساء اليوم الخميس.

القحطاني هو جناح سعودي يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد تم تصعيده للفريق الأول منذ وقت مبكر، وتحديدًا في عام 2021، لكنه فشل في الحصول على مقعد أساسي طوال السنوات الخمسة الماضية.

وخرج القحطاني مُعارًا إلى التعاون، في النصف الثاني من الموسم الماضي، ليشارك مع الفريق في 13 مباراة، لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد، قبل أن ينجح القادسية في الحصول على خدماته.



