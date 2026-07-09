Faslı teknik direktörün yönetiminde… Dünya Kupası yarı finali öncesinde 20 oyuncuyu sakatlık tehdidi bekliyor

2026 Dünya Kupası’nın Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek çeyrek final turuna 20 oyuncu katılıyor ve bu oyuncular, ikinci bir sarı kart alırlarsa yarı finalde yer alamama riskiyle karşı karşıya.

Dünya Kupası çeyrek finalleri, bugün Perşembe günü Fas ile Fransa arasındaki maçla başlayacak; ardından İspanya-Belçika, İngiltere-Norveç ve Arjantin-İsviçre maçları oynanacak.

İspanyol "Marca" gazetesi, çeyrek final turunda eleme turlarında sarı kart gören ve yeni bir kart almaları halinde yarı finalde forma giyemeyebilecek 20 oyuncunun yer aldığını belirtti.

Bu listenin başında Fas ve İngiltere milli takımları yer alıyor; her ikisinde de 5'er oyuncu bulunuyor. "Atlas Aslanları"ndan bu oyuncular şunlar: Ashraf Hakimi, Radwan Halhal, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous ve Issa Diop.

"Üç Aslanlar" ise 5 oyuncuyu kaybetme riskiyle karşı karşıya: Mark Jheye, Jude Bellingham, Declan Rice, Niko O'Reilly ve sakatlığı nedeniyle Norveç maçında forma giyemeyecek olan Jordan Henderson.

Buna karşılık, Fransa milli takımından Michael Oliisi, Mano Kone ve Bradley Barkola olmak üzere 3 oyuncu, İsviçre milli takımından ise Granit Xhaka, Denis Zakaria ve Miro Mohaim olmak üzere 3 oyuncu da kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Diğer milli takımlarda ise tek bir oyuncu kart tehdidi altında bulunuyor: Arjantin'den Gonzalo Montiel, İspanya'dan Ferran Torres, Belçika'dan Brandon Michel ve Norveç'ten Antonio Nosa.

Yellow kartlar, yarı finale yükseldikten sonra silinecek; böylece yarı finale yükselen takımlar, final maçında herhangi bir oyuncuyu kaybetme endişesi duymadan sahaya çıkabilecekler.