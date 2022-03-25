Fransız basını Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen ve oldukça kaos dolu günlerden geçen PSG'nin Faslı savunma oyuncusu Achraf Hakimi'nin Fransız ekibinden ayrılmak istediğini öne sürdü.

RMC'de yayımlanan bir futbol programına katılan Daniel Riolo, yıldız oyuncunun Paris'ten bıktığını öne sürdü.

İddiaya göre Lionel Messi ve Neymar da dahil olmak üzere takımdaki hiçbir Güney Amerikalı oyuncuyla iletişim kurmayan Hakimi, bu oyuncuların kendisiyle konuşmaması nedeniyle oldukça gergin bir dönemden geçiyor.

Hakimi'nin ayrılık isteğinin gerekçelerinden bir diğeri ise PSG'de kendi niteliklerini ortaya koyamaması olarak görünüyor.

Soyunma odası bölündü

Ligue 1'de Monaco'ya 3-0 kaybedilen maçın ardından hiçbir oyuncunun sorumluluğu üstlenmemesi dikkat çekerken, bu durum PSG soyunma odasının Güney Amerikalılar ile Fransızlar olarak ikiye bölündüğü yönündeki yorumları da kuvvetlendiriyor.

Neymar'a faul yapıldığında rakibe ve hakeme tepki gösteren takım arkadaşlarının Hakimi'ye faul yapıldığında tepkisiz kalması da bu iddiaların haklılığını ortaya koyar nitelikte duruyor.

PSG'nin Inter'den transfer ettiği 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon Serie A'nın en etkili oyuncularından biri olmuştu. Antonio Conte yönetiminde sezonu 37 maçta yedi gol ve sekiz asistle tamamlayan Hakimi, 60 milyon euro karşılığında PSG'nin yolu tutarken, 23 karşılaşmada üç gol ve dört asistle oynamıştı.

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