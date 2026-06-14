18 yaşındaki üst düzey yetenek Ayyoub Bouaddi, Pazar sabahı (Hollanda saatiyle) Fas ile Brezilya arasında oynanan Dünya Kupası maçında muhteşem bir performans sergiledi. NOS yorumcusu Ibrahim Afellay, sunucu Gert van 't Hof'un tanımladığı gibi, bu "inanılmaz yetenek" hakkında övgüler yağdırıyor.

Bouaddi Fransa'da doğdu ve orada Lille OSC takımında forma giyiyor. Genç yaşına rağmen bu sezon takımın tartışmasız ilk 11'inde yer aldı.

Dünya Kupası yaklaşırken, Bouaddi'nin Fransa mı yoksa Fas mı seçeceği belirsizdi. Orta saha oyuncusunun ebeveynleri Afrika ülkesinde doğmuştu.

Sadece üç hafta kadar önce, Bouaddi'nin Fas'ı seçtiği dış dünyaya açıklandı ve o zamandan beri dört uluslararası maça çıktı.

Üç hazırlık maçının ardından Pazar sabahı Brezilya ile Dünya Kupası maçı oynandı, ancak Bouaddi gerginlik belirtisi göstermedi. Bouaddi, orta saha ortağı Neil El Aynaoui ile birlikte mükemmel bir performans sergiledi.

NOS analisti Afellay, "Bu inanılmaz bir başarı" diyor. "Takıma sessiz sedasız girmiş bir çocuk. Onu oynarken izlerseniz, sanki yıllardır bu Fas milli takımında oynuyormuş gibi düşünürsünüz."

"Hiçbir baskı ya da gerginlik yok, top hakimiyetinde oyuna dahil oluyor, gerektiğinde top sürüyor. Ayrıca çok fazla top kesiyor. Burada da çok faydalı," diyor Afellay, Bouaddi'nin iki Brezilyalı arasında topu kaptığı görüntüleri anlatırken.

"Yerini iyi koruyor. İki kez de ikili mücadeleyi kazanıyor, ardından tekrar oyuna girip topa ulaşıyor. Burada da: baskı altında kalıyor ama sakinliğini koruyor, futbolcu bir çözüm arıyor ve pozisyonunu seçiyor," diyor Afellay coşkuyla.

"Sahne korkusu yok. Hızlanıyor, dripling yapıyor ve hatlar arasında bir oyuncuyu boş bırakıyor. Çok özel. Tam kontrol. Neredeyse her şeye sahip. Defansif olarak kendine güveniyor ve futbol olarak da oyuna dahil oluyor."

"On sekiz yaşındaysan ve bu sadece ikinci (dördüncü, ed.) milli maçınsa, kesinlikle büyük bir geleceğin var. Ama Sofyan Amrabat'ı es geçip böyle bir çocuğu aslanların önüne atan teknik direktörün (Mohamed Ouahbi, ed.) de cesaretini takdir ediyorum."

"İşler ters gittiğinde, tüm ülke üstüne çullanır. Ben bu tür oyuncuları severim. Neyse, böyle bir oyuncu gördüğünde, onu kadroya almamak için kör olmak gerekir," dedi Afellay.